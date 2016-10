vbw Rohstoffpreisindex im September gesunken

Im September 2016 ist der Rohstoffpreisindex der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Er ging um 1,9 Prozent zurück auf 105,4 Punkte. Der Wert lag damit knapp über dem vom September des Vorjahres. „Die Frühindikatoren deuten auf eine langsame Belebung der Weltwirtschaft hin. Auch wenn die konjunkturellen Unsicherheiten groß bleiben, erwarten wir daher, dass die Rohstoffpreise in den nächsten Monaten wieder moderat ansteigen", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Die metallischen Industrierohstoffe entwickelten sich im September 2016 uneinheitlich. Während Zinn (+6,3 Prozent), Blei (+5,5 Prozent) und Zink (+0,4 Prozent) im Vergleich zum Vormonat August preislich zulegten, vergünstigten sich Eisenerz (-6,3 Prozent), Aluminium (-3,1 Prozent), Nickel (-1,4 Pro-zent) und Kupfer (-0,9 Prozent). Bei den Preisen für Seltene Erden gab es kaum Bewegung. Nur wenige Arten vergünstigten sich. Im ungewichteten Durchschnitt lag der Preis für Seltene Erden insgesamt im September 2016 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Die Edelmetallpreise dagegen verbilligten sich zum Teil erheblich. Der Preis für Platin gab von August zu September um 7,2 Prozent nach, Palladium verbilligte sich um 3,0 Prozent, Silber um 1,8 Prozent und Gold um 1,1 Prozent. Allein Rhodium legte preislich zu (+5,0 Prozent).



Zur Berechnungsmethode: In den vbw Rohstoffpreisindex fließen die Weltmarktpreise von 42 Rohstoffarten ein, die für die bayerische Wirtschaft maßgeblich sind (Preise auf US-Dollar-Basis). Die Preise werden entsprechend des Importanteils des jeweiligen Rohstoffs nach Bayern gewichtet. Das heißt: Je größer der Anteil des entsprechenden Stoffs an den bayerischen Importen, desto stärker fließt er in die Indexberechnung mit ein. Basisjahr (Index = 100) ist das Jahr 2005. Die Rohölpreisentwicklung ist nicht berücksichtigt.

