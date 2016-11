Der Ferienmarkt in Basel verbindet Reisen und Essen

Am Wochenende, Sa 19. und So 20. November 2016, öffnet der Ferienmarkt in Basel den Reisehimmel zu vielen Destinationen dieser Welt. Doch der Ferienmarkt gibt sich bescheiden. Die Veranstalter wollen ‘auf neuer Flughöhe’ reisen und meinen damit weniger Glanz, weniger Kosten, weniger Show. Der Ferienmarkt in Basel ist quasi eine Tischmesse, die direkte Gespräche ermöglichen soll. Die teilnehmenden Reiseveranstalter sind zufrieden: zu bezahlbaren Preisen können sie ihre Programme dem interessierten Publikum vorstellen.



Der Ferienmarkt findet in der Alten Markthalle statt und ist somit eingebettet in die kulinarische Vielfalt dieses Begegnungsortes. Die Aussteller geben sogar eine limitierte Anzahl Essenscoupons ab, die in freier Wahl an den rund 50 Essensständen eingelöst werden können. Daher nennt sich der Ferienmarkt auch ‘travel and food’.



An beiden Tagen stellen die Reisespezialisten in Vorträgen ihre Destinationen vor. Auf dem Programm stehen ganz unterschiedliche Reiseziele wie Madagaskar und Mallorca, aber auch Skandinavien wie auch Ziele in Asien und Kanada. Die Teilnahme an den Vorträgen ist für die Besucher kostenlos. Auch für den Reisemarkt wird kein Eintritt erhoben.



Das Reiseereignis wird organisiert vom Verein Ferienmarkt Basel, dessen Mitglieder ehrenamtlich arbeiten und keinen Gewinn anstreben.



Mehr Infos unter: www.ferienmarkt-basel.ch

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren