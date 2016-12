Wanderung um den Bergwitzsee

Zum Wildtiersonntag am 8. Januar 2017 geht es um 13 Uhr zu einer Drei-Seen-Wanderung in das anhaltinische Gebiet des Naturparks Dübener Heide. Wasser, Wellen, Weitblick, Wind, Kleinräumigkeit und viele Tiere erwarten die Heidefreunde. Die Laufstrecke beträgt etwas mehr als vier Kilometer, führt an drei Seen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einer groß, weiträumig, der zweite, deutlich kleiner, bietet Lebensraum für viele Tiere. Der dritte See im Bunde liegt abseits der Wanderwege, maximal ein paar Angler kennen ihn. Aber gerade hier boomt das tierische Leben, um das es bei dieser Tour geht.



Bitte warm anziehen und etwas Warmes zu trinken einpacken. Treffpunkt ist der Großraumparkplatz „P 1 – Gäste Bergwitzsee", gelegen an der B 100 zwischen Radis und Bergwitz. Weitere Informationen sind bei Birgit Rabe unter Telefon 03423/758370 erhältlich. Dort bitte auch anmelden.



Alle Termine und Naturparkangebote finden Sie aktuell auch im Internet unter www.naturpark-duebener-heide.com

