Vortrag im NaturparkHaus: Auf den Spuren der Eiszeit

„Mit dem Fahrrad auf den Spuren der Eiszeit – Am Bottnischen Meerbusen“ – von dieser ungewöhnlichen Reise berichtet Jürgen Pisarz am Freitag, dem 4. November 2016, um 19 Uhr in Bad Düben und eröffnet damit die aktuelle Vortragssaison im NaturparkHaus der Dübener Heide.



Diese Radreise zum nördlichen Ausläufer der Ostsee zwischen Schweden und Finnland unternahm Jürgen Pisarz gemeinsam mit seiner Partnerin Rosemarie im Juni/Juli 2012. Der Bad Dübener war bis zum Ruhestand im Jahr 2016 selbstständig in der Elektronikbranche tätig und ist vielen Heidebewohnern bekannt durch seine seit dem Jahr 2000 autodidaktisch künstlerische Tätigkeit.







„Das NaturparkHaus will gerade in der dunklen Jahreszeit wieder mit verschiedenen Themen über den Tellerand der Dübener Heide schauen und Land und Leute vorstellen. Wir freuen uns, dass Jürgen Pisarz mit einem Vortrag unser Veranstaltungsangebot bereichert“, sagt NaturparkHaus-Leiter Torsten Gaber. Gleichzeitig stellt er die Eintrittsgelder (3,00 Euro/Person) als Spende für Naturpark-Projekte zur Verfügung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren