"Hunde sind 'was Tolles"

Zwei- und Vierbeiner stürmen an diesem Wochenende das Messegelände. Die Internationale Rassehunde-Ausstellung öffnete am Sonnabend ihre Pforten. 2.622 Hunde aus 223 verschiedenen Rassen und 19 Ländern konkurrieren um die besten Titel ihrer Rasse und Klasse. „Es gibt keine bessere Gelegenheit, um den eigenen Stand in der Zucht zu prüfen“, stellte der Ausstellungsleiter, Jochen Rissmann, in der Eröffnungsrede fest. Den Pokal für den „Schönsten Hund der Ausstellung“ überreicht am Sonntag gegen 17.00 Uhr von der Deutschen Messe AG Frau Julia Mehrhardt.



Von Affenpinscher bis Zwergspitz ist in der Halle 21 am 29.10. und 30.10. 2016 alles zu sehen, was bellen kann. In 54 Bewertungsringen geht es darum, die edlen Vierbeiner showtauglich in Szene zu setzen und vor den Richterblicken zu bestehen. Die verschiedenen Hunderassen werden von der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) in zehn Gruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger laufen dann am Sonntagnachmittag in den Ehrenring ein, um den Titel „Best in Show“ der internationalen Kategorie zu holen.



Während es für die Züchter um Bewertungen geht, haben die Besucher die Chance, sehr seltene Hunderassen in Augenschein nehmen zu können. Ob Chinese Crested Dogs und die durch Präsident Barack Obama berühmt gewordene Rasse der Portugiesischen Wasserhunde – in Hannover posiert alles, was edle Papiere hat.



Die passenden Styling- und Verpflegungsutensilien gibt es vor Ort ebenfalls. Über 60 Industrieaussteller bieten alles von Napf, Halsband über Hundeshampoo bis hin zu Mode für Hunde zum Kauf und zum Teil sehr günstigen Messepreisen an.



Kostenfrei sind dagegen Tipps zu Haltung, Erziehung und Ernährung sowie Mach-Mit-Aktionen. Auch die Polizei-, Rettungs-, Sport- und Therapiehunde zeigen im Ehrenring ihr Können



„Hannover sucht den Supermix“ – „Hunde ohne „Von und Zu“



An beiden Veranstaltungstagen findet nach dem riesigen Erfolg in 2015 ein Wettbewerb und eine Bewertung von Mischlingshunden und Hunden ohne gültigen Abstammungsnachweis statt!



Für ausführlichere Informationen besuchen Sie auch unsere Homepage „www.izh-hannover.de“.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren