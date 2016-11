Kein guter Rat: Vorrat in Tablettenform

Für den Fall einer Krise oder einer Katastrophe rät das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stets einen Nahrungsmittelvorrat für 14 Tagen im Haus zu haben. Diese Ernährungsvorsorge für Privathaushalte wird von der niederländischen Pharmavertriebsfirma GP Health Products bekannt auch unter „Dr. Hittich Gesundheitsmittel“ zum Anlass genommen, fragwürdige Werbung für ihr Produkt „Spirulina-Premium-Tabletten“ zu betreiben.



Statt 34,5 kg Lebensmittelvorrat pro Person für zehn Tage bräuchte man nur ein einziges „Super-ÜBER-Lebensmittel“, nämlich Spirulina(algen) in Tablettenform: „Nehmen Sie jeden Tag Spirulina und Wasser, dann kann Ihnen nichts mehr fehlen. Mit Spirulina und Wasser allein können auch Sie 10 Tage und viel länger gesund leben. Es fehlt Ihnen an nichts!“, so die Werbung.



Doch diese Werbung stuft Waltraud Fesser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz als höchst unseriös und irreführend ein. Unabhängig davon, dass bei den 34,5 kg Lebensmittelvorrat bereits 20 Liter Wasser (also ca. 20 Kilogramm) enthalten sind, die auch bei der Werbung für die Einnahme von Spirulinatabletten nicht außen vor bleiben, ist die Nährwertbilanz der alleinigen Einnahme von Wasser und Spirulina für ein gesundes Leben problematisch.



Demnach liefern laut Verzehrsempfehlung des Anbieters bei erhöhtem Bedarf neun Tabletten pro Tag gerade einmal: 36 kcal Energie, 0,72 g Fett, 1,11 g Kohlenhydrate, 1,6 g Ballaststoffe und 6,3 g Eiweiß. Gemäß der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung benötigt ein Erwachsener aber ungefähr pro Tag: 1.900-2.400 kcal Energie bei leichtester Arbeit, 63 g Fett, 238 g Kohlenhydrate, 30 g Ballaststoffe, 56 g Eiweiß. Würden Verbraucher also die Empfehlung von Dr. Hittich umsetzen, wäre eine eklatante Unterversorgung mit Energie und den notwendigsten Nährstoffen Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate die Folge.



Wie der Anbieter „Dr. Hittich Gesundheitsmittel“ die kühne Aussage begründen möchte, dass neun Tabletten pro Tag mit Wasser ausreichen sollen, um gesund leben zu können, kann nicht nachvollzogen werden, ist sich Fesser sicher. „Wir können nur abraten, sich dem Rat von ´Dr. Hittich Gesundheitsmittel` anzunehmen.“

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist eine anbieterunabhängige, überwiegend öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Seit mehr als 50 Jahren informiert, berät und unterstützt sie Verbraucherinnen und Verbraucher in Fragen des privaten Konsums und vertritt Verbraucherinteressen bei Unternehmen, Politik und Verbänden. Die Verbraucherzentrale hat 18 Mitgliedsverbände und über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorstand ist Ulrike von der Lühe.



Arbeitsschwerpunkte sind Verbraucherrecht, Telekommunikation und Medien, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, Energie und Bauen, Lebensmittel und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege. Anlaufstellen für persönliche Beratung sind sechs Beratungsstellen und sechs Stützpunkte in Rheinland-Pfalz. Ratsuchende können sich auch telefonisch oder per E-Mail beraten lassen. Im Internet ist die Verbraucherzentrale unter www.vz-rlp.de zu finden.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren