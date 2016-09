Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen verabschiedet

Am 19. September wurde Jutta Gelbrich, geschäftsführender Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, im Anschluss an eine Mitgliederversammlung in Wiesbaden durch die hessische Ministerin für Umwelt, Klima Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz, und den stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden der Verbraucherzentrale Hessen, Gert Reeh, feierlich verabschiedet. 120 Gäste – Vertreter der Mitgliedsverbände, aus Politik, hessischen Ministerien und hessischen Spitzenverbände, der Kommunen sowie Kollegen und Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Hessen und anderer Verbraucherzentralen – nahmen die Gelegenheit war, sich persönlich von Jutta Gelbrich zu verabschieden. Die bisherige Stellvertretende Geschäftsführerin, Monika Weber, übernimmt die Nachfolge, bis ein neuer Vorstand gefunden ist.



Staatsministerin Priska Hinz dankte Jutta Gelbrich für ihre Arbeit: „Nach 15 Jahren an der Spitze der Verbraucherzentrale Hessen schauen Sie auf gute und auf schwierige Jahre zurück. Wie mühsam der Weg auch war: Heute steht die Verbraucherzentrale für einen starken Verbraucherschutz in Hessen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken.“



Auch der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Gert Reeh, würdigte die Arbeit des scheidenden Vorstands und Gelbrichs unermüdlichen Einsatz für die Verbraucherzentrale: Im Namen des Verwaltungsrats bedankte er sich ausdrücklich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Jutta Gelbrich. „Ihr ist es zu verdanken, dass die Verbraucherzentrale Hessen heute den Stand hat, den sie hat. Dafür haben ihr Sachverstand und ihre Kompetenz gesorgt“, so Reeh.



Verwaltungsrat und Vorstand waren übereingekommen, keine weitere Amtszeit von Jutta Gelbrich zu vereinbaren. Der Vorstand der Verbraucherzentrale wird für jeweils fünf Jahre bestellt. Gelbrich hat drei Amtszeiten absolviert und wird nun ein Sabbatical einlegen. Sie bedankte sich ihrerseits bei den Anwesenden für die Unterstützung in den letzten 15 Jahren, ohne die sie als Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen nicht so viel hätte erreichen können. Besonders hob sie das Engagement der Mitarbeiter und die gute Zusammenarbeit mit dem Verbraucherministerium hervor. Priska Hinz sei eine Verbraucherministerin, die die Notwendigkeit einer starken Verbraucherzentrale als wirksame Säule des Verbraucherschutzes zu schätzen wisse und die Arbeit entsprechend unterstütze.



Abschließend sagt Gelbrich: „Ich war mit viel Herzblut für die Verbraucherzentrale Hessen tätig, aber ich freue mich auch sehr auf meinen neuen Lebensabschnitt. Meinen Nachfolgern wünsche ich verbraucherpolitische Leidenschaft und die notwendige Ausdauer und Beharrlichkeit, um die Verbraucherarbeit erfolgreich fortzuführen.“



