Keine Angst vor der Zahnarztrechnung

Rund 90 Millionen zahnärztliche Behandlungen gibt es jährlich in Deutschland. Fast immer tragen Patienten zumindest einen Teil der Kosten selbst. Doch was dürfen Implantat, Kunststofffüllung, Krone und Co. eigentlich kosten? Was ist notwendig, welche Qualitätsunterschiede gibt es? Und was taugen zuzahlungsfreie Kassenleistungen? Fragen wie diese beantwortet das neue Buch „Ratgeber Zähne – Was Patienten wissen müssen: Behandlung, Kosten, Rechte“ der Verbraucherzentralen.



Die Neuerscheinung behandelt Themen von der Reinigung über die Reparatur und Begradigung bis hin zur Verschönerung von Zähnen. Zahnersatz aus dem Ausland und sogenannte Zahnauktionen zum Finden preisgünstiger Angebote werden als Sparmöglichkeiten differenziert bewertet. Leser erfahren zudem, unter welchen Umständen eine Zahnzusatzversicherung nützlich ist, die mehr als 14 Millionen Deutsche abgeschlossen haben.



Grundlagenwissen zum Vorgehen bei den einzelnen Behandlungen sowie zu üblichen Kostenrahmen hilft bei der Bewertung von einzelnen Leistungen oder Heil- und Kostenplänen. Wie Patienten die richtige Zahnarztpraxis finden und welche rechtlichen Ansprüche sie bei Problemen geltend machen können, sind weitere Themen. Ein Glossar und ein Stichwortverzeichnis machen den Ratgeber auch zum praktischen Nachschlagewerk bei aktuellen Fragen.



Den „Ratgeber Zähne – Was Patienten wissen müssen: Behandlung, Kosten, Rechte“ gibt es zum Abholpreis von 14,90 € in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen. Für zusätzlich 2,50 € bei Einzelversand, also für insgesamt 16,40 €, kommt er – mit Rechnung – auch ins Haus.



Ergänzende Informationen für Verbraucher:





Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucherrecht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessenweite Servicetelefon ist empfehlenswert.

Weitere Ratgeber unter verbraucher.de

Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren