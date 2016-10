Vorsorge Schritt für Schritt angehen

Auch bei schwerer Krankheit und im Sterben kann das Leben selbstbestimmt bleiben. Voraussetzung dafür ist eine gute Vorsorge. Viele wissen zwar um die Bedeutung von Vollmachten, Testament und Verfügungen, scheuen aber die Auseinandersetzung damit. Das neue "Vorsorge-Handbuch" der Verbraucherzentrale führt Verbraucher Schritt für Schritt an die wichtigsten Überlegungen heran und unterstützt beim Verfassen der Dokumente.



Die Neuerscheinung leitet die Lesenden behutsam an, sich einzelne Fragen zu stellen und die Antworten möglichst verbindlich zu dokumentieren. Die Themen reichen vom Wunsch nach bestimmten medizinischen Maßnahmen über die Regelung des Sorgerechts für Kinder bis hin zur Planung der Nachlassteilung. Dabei wird genau erklärt, welche formalen Anforderungen die einzelnen Dokumente erfüllen müssen und wie die Willensbekundungen ineinander greifen. Anleitungen, Fragebögen, praktische Textbausteine und teils Formulare erleichtern das Niederschreiben und geben Sicherheit.



Das "Vorsorge-Handbuch" ist erhältlich für 12,90 Euro im Infozentrum der Verbraucherzentrale Hamburg an der Kirchenallee 22 (Mo bis Fr, 10 - 18 Uhr). Zuzüglich 2,50 Euro für Porto und Versand kann man den Ratgeber auch online unter www.vzhh.de bestellen.

