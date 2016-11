Süße Zeit bewusst genießen

Gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt, im Büro ein paar selbst gebackene Plätzchen und zu Hause ein Handvoll Printen - jetzt im Advent haben Süßigkeiten Hochkonjunktur. Wer seine übrige Zuckerzufuhr gut im Griff hat, kann die süßen Verführer ganz bewusst genießen. Den Überblick zu behalten, ist allerdings gar nicht so einfach, denn auch vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Säfte, Müslis oder Joghurts entpuppen sich oft als Zuckerbomben. Tipps für eine gesunde Ernährung ohne Verzicht auf süße Freuden gibt der neu erschienene Ratgeber "Achtung, Zucker!" der Verbraucherzentrale.



Das Buch enttarnt die versteckten Zucker im täglichen Speiseplan und nimmt dabei Frühstücks- und Fertigprodukte ebenso unter die Lupe wie Backwaren und Getränke. Der Ratgeber klärt darüber auf, wie viel Süße wirklich in Ketchup, Kakao und Saucen steckt, aber auch in als gesund angepriesenen Lebensmitteln wie Milchprodukten und Smoothies. Mit zahlreichen Rezepten macht er Appetit auf zuckerreduzierte Varianten. Informationen zu Austausch- und Süßstoffen wie Sorbit oder Stevia und süßenden Lebensmitteln wie Honig runden die Lektüre ab.



Der Ratgeber "Achtung, Zucker!" ist erhältlich für 14,90 Euro im Infozentrum der Verbraucherzentrale Hamburg an der Kirchenallee 22 (Mo bis Fr, 10 - 18 Uhr). Das Buch kann auch online unter www.vzhh.de bestellt (zuzüglich Porto und Versand) oder für 11,99 Euro als E-Book im PDF-Format heruntergeladen werden.

