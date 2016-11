Jetzt Darlehensgebühren zurückfordern

Am 8. November 2016 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Darlehensgebühren bei Bausparkassen rechtswidrig sind, sofern damit keine besondere Leistung für den Darlehensnehmer verknüpft ist. „Viele Verbraucher können daher nun Gebühren zurückfordern“, so Erk Schaarschmidt, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Dabei hilft der Musterbrief der Verbraucherzentrale.



„Das BGH-Urteil ist eine gute Nachricht für Verbraucher“, so Schaarschmidt. Mit dem Musterbrief können mindestens alle Verbraucher, die seit dem Jahr 2013 Darlehensgebühren bezahlt haben, diese zurückfordern.“ Ob die Erstattung von Darlehensgebühren, die im Jahr 2012 oder früher gezahlt wurden, noch verlangt werden kann, ist umstritten und noch nicht höchstrichterlich geklärt. Je nachdem, ob man eine drei- oder eine zehnjährige Verjährungsfrist zu Grunde legt, können unterschiedliche Darlehensnehmer unterschiedlich lange ihr Geld zurückfordern.



„Wir raten auch Verbrauchern, die zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2012 solche Gebühren zahlen müssen, diese zurückzufordern“, so Schaarschmidt.



Von der zu Grunde gelegten Verjährungsfrist hängt auch ab, wie lange Entgelte noch zurückgefordert werden können. „Wenn wir vom für Verbraucher schlechten Fall der dreijährigen Verjährung ausgehen, können in 2013 gezahlte Gebühren voraussichtlich nur noch bis Ende des Jahres 2016 zurückverlangt werden. Wer 2014 Gebühren bezahlt hat, hat dementsprechend noch ein Jahr länger Zeit. Wer seinen Erstattungsanspruch geltend machen will, sollte also schnell handeln“, rät der Finanzexperte.



Beim Musterbrief kann man zwischen zwei Erstattungsvarianten wählen. Entweder kann man sich die Darlehensgebühr auszahlen lassen. Oder man kann sich die Gebühr valutengerecht gutschreiben lassen. Dabei entstehen Zinsvorteile: Die erste Kreditrate fließt dann nämlich direkt in die Tilgung des Darlehens und finanziert nicht mehr die Darlehensgebühr.



Die Bausparkasse kann nach Erhalt des Musterbriefs unterschiedlich handeln. „Wenn diese die Rückforderung anerkennt oder auf die Einrede der Verjährung verzichtet, ist alles in Ordnung“, so Schaarschmidt. Falls die Bausparkasse gar keine Reaktion zeigt, sollten Verbraucher verjährungshemmende Schritte einleiten. Das geht zum Beispiel durch die Einleitung eines Ombudsmannverfahrens, durch die Beantragung eines Mahnbescheid oder Einreichung einer Klage. „Wir empfehlen zunächst die Einschaltung eines Ombudsmannes. Die Beantragung eines Mahnbescheides oder eine Klageerhebung sollte wegen der damit entstehenden Kosten wohl überlegt sein. Wer das plant, sollte sich im Vorfeld zum Beispiel von der Verbraucherzentrale beraten lassen“, erklärt Schaarschmidt.



Verbraucher, die sich zu ihren Bausparverträgen beraten lassen wollen, können folgende Angebote der Verbraucherzentrale Brandenburg in Anspruch nehmen:





persönliche Verbraucherberatung, Terminvereinbarung unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder online unter vzb.de/termine,

E-Mailberatung auf vzb.de/emailberatung



Verbraucher-Zentrale Brandenburg e.V.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (VZB) ist die wichtigste Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucher gegenüber Politik und Wirtschaft. Sie bietet unabhängige Verbraucherberatung, -information und -bildung zu zahlreichen Themen: Markt & Recht, Reise & Freizeit, Finanzen & Versicherungen, Lebensmittel & Ernährung, Medien & Telefon, Energie, Bauen & Wohnen. Zudem berät sie zu deutsch-polnischem Verbraucherrecht.



Darüber hinaus mahnt die VZB Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbrauchern gegen geltendes Recht verstoßen und klärt die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps auf. Kürzlich feierte sie ihren 25. Geburtstag.



Aktuelle Informationen gibt es auf www.vzb.de und www.facebook.com/....





