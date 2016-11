VKU zur Debatte um Klimaschutzplan

Die Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz sowie die Ziele der Europäischen Union, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren, sind ambitioniert und fordern zu konsequentem Handeln auf. Auch die kommunalen Unternehmen müssen und werden sich dieser Herausforderung stellen. Ein solch weitreichender Plan beziehungsweise Entwurf bedarf jedoch einer europäischen Einbettung, muss technologieoffen und innovationsfreundlich sein. Klimaschutzinstrumente müssen sich an Markt und Wettbewerb messen lassen. Nur dann werden sie erfolgreich sein. Es bedarf verlässlicher Rahmenbedingungen für solche langfristigen strukturellen Entscheidungen.



Der VKU als Spitzenverband der kommunalen Wirtschaft steht für den notwendigen technologieoffenen Dialog mit dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung jederzeit bereit. Wichtig ist, dass Klimaschutz in allen Sektoren erbracht werden muss. Die Energiewirtschaft hat schon erhebliche Einsparungen in den letzten Jahren erzielt und wird an weiteren arbeiten. Sektorspezifische Zielvorgaben dürfen aber nicht dazu führen, dass etwa im Wärmemarkt Klimaschutztechnologien wie die Kraft-Wärme-Kopplung benachteiligt werden.

