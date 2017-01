Digitalisierung: Zum Start der VKU Innovationsplattform kommen 120 Startups nach Berlin

Mit dem Start der VKU-Innovationsplattform etabliert der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) eine dauerhafte Schnittstelle zwischen Kommunalwirtschaft und digitalen Gründern. Zur Auftaktveranstaltung am 18. und 19. Januar 2017 in Berlin kommen CEOs von rund 120 Startups und zirka 100 Entscheider kommunaler Unternehmen zusammen. Experten der Digitalwirtschaft sowie Vertreter aus Politik sind ebenfalls vor Ort.



Dem Auftakt der Innovationsplattform sind vier sogenannte Learning Journeys vorangegangen. In eintägigen Design-Thinking-Workshops haben Kommunalwirtschaft und Startups gemeinsam digitale Geschäftsmodelle und wegweisende Dienstleistungen für kommunale Unternehmen entwickelt. Die erfolgversprechendsten Konzepte werden am Abend des 18. Januar 2017 vorgestellt.



Zum Start der VKU-Innovationsplattform entwickeln die Teilnehmer die besten Ideen aus den Learning Journeys weiter. Sie etablieren so eine dauerhafte Schnittstelle zwischen Kommunal- und Digitalwirtschaft.



Informationen finden Sie auch unter www.vku-innovation.de/berlin.

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt mehr als 1.450 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit knapp 260.000 Beschäftigten wurden 2014 Umsatzerlöse von mehr als 111 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 9,4 Milliarden Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment große Marktanteile in zentralen Versorgungsbereichen (Strom 54 Prozent, Erdgas 56 Prozent, Trinkwasser 85 Prozent, Wärmeversorgung 67 Prozent, Abwasserentsorgung 40 Prozent). Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 65 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union hat. Die kommunalen Unternehmen versorgen 5,7 Millionen Kunden mit Breitband. Bis 2018 planen sie Investitionen von rund 1,7 Milliarden Euro, um dann insgesamt 6,3 Millionen Menschen an schnelles Internet anschließen zu können.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren