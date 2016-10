Groupon tritt dem VIR als Fördermitglied bei

Ein guter Deal: Groupon, die Lifestyle-Plattform für den lokalen Handel, engagiert sich seit dem 1. Oktober 2016 als neues Fördermitglied im Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR).



„Seit dem Markteintritt in Deutschland in 2010 hat sich Groupon zu einem der größten digitalen Anbieter im lokalen und nationalen Handelsgeschäft entwickelt und wir freuen uns, dass das Unternehmen das Knowhow als Marktplatz mit fortwährend neuen Deals und die Erfahrung in diesem stark umkämpften Feld in die Verbandsarbeit des VIR einbringen wird", kommentiert VIR-Vorstand Michael Buller den Neuzugang im Kreis der Fördermitglieder.



„Der VIR ist für uns die führende Plattform für den Informationsaustausch im Bereich des eCommerce für die Reiseindustrie", begründet Natascha Engler, Director Category Management EMEA, den Beitritt zum VIR. „Insbesondere die qualitativ hochwertigen Studien und Beiträge des Verbands bieten einen Mehrwert für uns als Unternehmen. Aber auch vom kontinuierlichen Austausch mit den VIR-Mitgliedern im Bereich der Online-Reisebuchungen können wir profitieren."



Groupon bietet täglich in über 500 Städten weltweit rund 570.000 Deals aus den Bereichen Gastronomie, Wellness, Freizeit, Beauty, Hotels und Reisen, Shopping, Events und Luxus an. Das Unternehmen verzeichnet weltweit über 50 Millionen aktive Nutzer und kooperiert in Deutschland mit mehr als 36.000 Firmen. Die Abwicklung aller globalen Transaktionen erfolgt bei Groupon bereits zu knapp 60 Prozent über mobile Endgeräte.

Über den Verband Internet Reisevertrieb e.V.

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) ist der Interessenverband der touristischen Internetwirtschaft. Zu seinen Mitgliedern gehören mit ebookers.de, Expedia.de, HolidayCheck, HRS, lastminute.de, L'TUR, travelchannel.de und weg.de acht der größten Online-Reiseunternehmen in Deutschland, die zusammen über drei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Der VIR fungiert als Ansprechpartner für Verbraucher, Medien, Politik und die Branche selbst bei sämtlichen Themen rund um die digitale Touristik. Fördermitglieder des VIR sind Adara, Allianz Global Assistance, Amadeus Germany, Bewotec, Berge & Meer, BillPay, BPCS Consulting Services, CEWE Stiftung & Co. KGaA, Datatrans, DB Vertrieb, DERTOUR, EC Travel, FTI Touristik, GetYourGuide, GIATA, Groupon, H&H Touristik, Hamburg Tourismus GmbH, HanseMerkur, Intent Media, LEGOLAND Holidays, JT Touristik, NellesVerlag, Passengersfriend, PayPal, Pisano Holding, ruf, Sabre Travel Network, Sunny Cars, taa travel agency accounting GmbH, Traffics, Travelport, TravelTainment, TrustYou, Tui.com GmbH, Wirecard und Xamine.





