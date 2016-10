Deutscher Käsepreis 2016

Bei der „Großen Käseprüfung“ des Verbands für handwerkliche Milchverarbeitung e. V. (VHM) haben Verbraucher und Experten aus 123 eingesandten Käse-Spezialitäten ihre Sieger für den „Deutschen Käsepreis 2016“ gewählt. Die Prüfung findet einmal im Jahr statt – in diesem Jahr auf dem Käsemarkt in Nieheim. Teilnehmen können handwerkliche Käsereien, die Mitglied im VHM sind. Die eingesandten Käse werden von Verbrauchern bei einer Publikumsprüfung bewertet und von einer Fachjury auf „Herz und Nieren“ getestet. Aus der vergebenen Punktzahl beider Prüfungen werden die Gewinner ermittelt und die drei besten Käse mit den „Käseharfen“ in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.



Die Preisträger der Käseharfen



Platz 1 und damit die „Käseharfe in Gold“ g ing an den Kuhmilch-Weichkäse „Heggelbacher Camembert“ aus der Hofgemeinschaft Heggelbach. Damit bleibt die Käseharfe in Gold auch dieses Jahr im Bodenseeraum und geht vom Lehenhof in Deggenhausertal nach Herdwangen an den Hofkäser Stephan Ryffel mit seinem Team. Stephan Ryffel hat es damit als erster Teilnehmer in der Geschichte der VHMKäseprüfungen geschafft, zum dritten Mal die Käseharfe in Gold zu

gewinnen!



Platz 2 und die „Käseharfe in Silber“ g ab es für den Kuhmilch-Weichkäse „Schwalbert“ aus der Betriebsgemeinschaft Schwalbenhof.



Platz 3 und die „Käseharfe in Bronze“ e rhielt der Ziegenmilch-Frischkäse „Ziegenrolle Asche“ vom Kolvenbacher Ziegenhof. Der Hof aus Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen wurde mit dem Gewinn der bronzenen Käseharfe auch gleichzeitig zum erfolgreichsten Neueinsteiger der diesjährigen Käseprüfung.



Prädikat „cum Laude“ für die 25 besten Käse



Zum zweiten Mal wurden auch die besten 25 Käse aus der Addition beider Prüfverfahren ausgezeichnet. Auf den vorderen Rängen landen dabei nur die Käse, die sowohl bei den Verbrauchern und als auch bei den Experten punkten konnten. Diese 25 Käse dürfen für ein Jahr das Prädikat “Käse cum Laude” tragen. Die Preisträger sind:



- die *Hofkäserei Fritzsch* für den Kuhmilch-Weichkäse „Camembert“

- die *Jithofer Käserei* für den Kuhmilch-Hartkäse “Hamburger Kapitänskäse”

- die *Rohmilchkäserei Backensholz* für den Kuhmilch-Schnittkäse “Deichkäse klein”

- der *Hof Butendiek* für die Kuhmilch-Frischkäsezubereitung “Butendieker Traumtomate”

- die *Hofmeierei Jeetzel* für den ungereiften Schafmilch-Käse “Heiße Schnitte italienische Kräuter”

- das *Hofgut Schloss Hamborn gGmbH* für den Kuhmilch-Hartkäse “Schlossbergkäse mittelalt” und den Kuhmilch-Weichkäse “Brie”

- die *Seelbacher Ziegenkäserei* für den Ziegenmilch-Weichkäse “Gereifter Weichkäse in französischen Kräutern und Kornblumen”

- der *Kolvenbacher Ziegenhof* für den Ziegenmilch-Frischkäse “Ziegenrolle Asche” und den Ziegenmilch-Käse in Öl “Cremige Bruschetta-Kugeln”

- die *Betriebsgemeinschaft Schwalbenhof* für den Kuhmilch-Weichkäse “Schwalbert”

- das *Bornwieser Milchhandwerk* für den Kuhmilch-Hartkäse “Hiewl”

- die *Schafhaltung Küthe* für den Schafmilch-Schnittkäse “Schnittkäse Mediterrane Kräuter” und den Schafmilch-Frischkäse “Frischkäse Gartenkräuter”

- die *Käserei am Schlossberg* für den Kuhmilch-Schmelzkäse “Kochkäse”

- die *Ziegenhütte Zollernalb* für den Ziegenmilch-Weichkäse “Ziegengreta”

- die *Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH* für den Schafmilch-Weichkäse “Eckbert vom Waldeckhof”, den Schafmilch Hartkäse “Schwäbischer Voralbkäse Schabzigerklee” und den Schafmilch-Weichkäse “Blanc Noir”

- die *Käserei Monte Ziego* für den Ziegenmilch-Frischkäse “Ziegenkräuterquark”, den Ziegenmilch-Frischkäse “Ziegenfrischkäse mit Tomate-Knoblauch” und den Ziegenmilch-Frischkäse “Ziegenfrischkäse Natur”

- der *Ziegenhof Ensmad* für den Ziegenmilch-Frischkäse “Ensmader Ziegenfrischkäse Natur”

- die *Hofkäserei Heggelbach* für den halbfesten Kuhmilch-Schnittkäse “Heggelbacher Schibli” und den Kuhmilch-Weichkäse „Heggelbacher Camembert“



