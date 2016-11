Erfolgreiche Bilanz

Von April bis Oktober 2016 besuchte das Kaufland-Umweltmobil auf seiner Tour 19 Naturparke in Deutschland. Den Abschluss der „Erlebnis Umwelt“-Tour bildete Mitte Oktober ein Stopp auf dem „Fest der Regionen“ im Naturpark Lahn-Dill-Bergland.



Begeisterung für die Natur vor der Haustür wecken - das wollte „Erlebnis Umwelt“ auch auf seiner diesjährigen Tour. Rund 20.000 Kinder nahmen am Umweltpädagogikprogramm „Erlebnis Umwelt“ in diesem Jahr teil. Umweltexperte Albrecht Trenz konnte den kleinen und großen Besuchern viel Interessantes über die heimischen Tiere und Pflanzen erzählen und zeigte, wie jeder einen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima leisten kann.



Das „Erlebnis Umwelt“-Programm findet seit 2004 jährlich statt und ist Teil des breit angelegten Umweltengagements von Kaufland und der Partnerschaft mit dem Verband Deutscher Naturparke (VDN). Das Kaufland-Umweltmobil tourt mit seinem Programm rund um Tiere, Natur, Umwelt- und Klimaschutz durch ganz Deutschland und besucht Schulen, Kindergärten, Kaufland-Filialen und Naturparke.



„Erlebnis Umwelt“ wurde von der Deutschen UNESCO-Kommission im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als offizielles UN-Dekade-Projekt 2009/2010 ausgezeichnet.



Informationen zu Erlebnis Umwelt www.kaufland.de/erlebnis-umwelt



Informationen über Naturparke in Deutschland finden Sie unter www.naturparke.de

