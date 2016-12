"Ästhetik in schwarz-weiß"

Schon bei der Wahl des Monatssiegers August im Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ war klar, dass das Motiv "Berg Oybin" etwas Besonderes ist. In ihrem schwarz-weiß-Motiv aus dem Naturpark Zittauer Gebirge hatte die Naturfotografin Marila Paul die Burg- und Klosterruine Oybin im Nebel über den Wäldern des Berges außergewöhnlich in Szene gesetzt. Umkämpft im Mittelalter, von Naturkatastrophen und Bränden heimgesucht, wurden die Gebäude schon vor Jahrhunderten aufgegeben. Das resultierende Szenario des Zerfalls brachte Sagen hervor und dient seit dem 18. Jahrhundert Malern wie Caspar David Friedrich und Carl Blechen als Motiv. Jetzt wurde Paul mit dieser „Ästhetik in schwarz-weiss“ auch Jahressiegerin im Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ 2016.



Zum Abschluss des Fotowettbewerbs 2016 blieb der dreiköpfigen Jury, den Profifotografen Holger Gross, Christian Herrnbeck und Arne Sattler, die Aufgabe, aus den besten Fotos der letzten 7 Monate dasjenige auszuwählen, welches in künstlerischer, kompositorischer, technischer und ästhetischer Hinsicht am meisten überzeugt hat. In der Laudatio schreibt die Jury: „Im Spannungsfeld zwischen den rohen Kräften der Natur und dem Bemühen des Menschen, sie zu "kultivieren", ist "Berg Oybin" angesiedelt. Die Bildautorin nähert sich der Kloster- und Burgruine mittels einer Ästhetik, die die Mystik der verfallenen Anlage akzentuiert und dem Betrachter eine Projektionsfläche für die an Dramen reiche Historie des Ortes liefert. Die Wahl einer eher bedrohlich wirkenden Wettersituation, eine Reduktion auf kontrastarme Grauwerte sowie der Übersicht gewährende Kamerastandpunkt arbeiten überzeugend zusammen, um ein "Gefühl für schauerlichschöne Natur" zu erzeugen, wie es der Schriftsteller Christian August Peschek formulierte. Die Aufnahme nimmt damit Anleihen bei den Malern der Romantik, die die Ruinen im 19. Jahrhundert als Sehnsuchtsort inszenierten. Neben der hohen künstlerischen Qualität sehen wir die Arbeit auch deshalb als Jahressieger, weil sie, ob intendiert oder nicht, dazu anregt, die Interaktionsräume von Mensch und Natur kritisch zu beobachten.“



Zielsetzung des Fotowettbewerbs "Augenblick Natur!“ war es wieder, die einzigartige Vielfalt und Schönheit unserer heimatlichen Naturlandschaften aufzuzeigen und die Naturparke mit ihren verschiedenen Facetten einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Bis heute wurden von den Besuchern des eigens dafür eingerichteten Internetportals www.naturparkfotos.de über 120.000 Fotos aus den Deutschen Naturparken eingestellt.



Marila Paul gewinnt mit dem Jahressieg einen Gutschein für die Teilnahme an einem Fotografie-Workshop mit NaturFoto-Chefredakteur Hans-Peter Schaub. Der Fotowettbewerb wurde unterstützt von Kaufland und Lidl. Die weiteren attraktiven Gewinne wurden von der Zeitschrift „NaturFoto“ (Jahresabos), der Firma Novoflex (Photo-Survival-Kit; Mini-Pod Stativ) sowie vom Lidl Fotoservice (Prints und Fotobücher) zur Verfügung gestellt.

