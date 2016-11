Wieder Berichte aus der Krankenhauspraxis erschienen

Hängen Unternehmenskultur und Prozessmanagement im Krankenhaus zusammen? „Mit der Unternehmenskultur eines Krankenhauses steht und fällt erfolgreiches Veränderungsmanagement" schreibt der Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD), Dr. Josef Düllings, im Editorial zu den jetzt erschienen Berichten des VKD aus der Krankenhauspraxis.



Vertrauen, Transparenz, gute Kommunikation, gerechtes, umsichtiges Führungsverhalten seien gute Währungen, wenn es um Veränderungen geht. Die betriebswirtschaftlich-technische und die emotionale Seite von Veränderungen gehörten zum Prozessmanagement. Die Basis sei eine starke Unternehmenskultur. Genau darum geht es in den Schwerpunktthemen dieser Praxisberichte. Sie belegen die Aktivitäten von Krankenhäusern in diesen Bereichen. Sie werfen aber auch ein Licht auf die Herausforderungen, die sich dabei stellen können. Dazu gehört u.a. die Schilderung aus dem Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, wie aufwändig und langwierig der Einstieg in die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung ist. Den Erfolg eines frühzeitigen Einsatzes innerklinischer Notfallteams belegt der Bericht aus dem Universitätsklinikum Dresden. Auch die Haftungsrisiken für Krankenhausmanager werden ausführlich thematisiert.



Die Berichte erscheinen in diesem Jahr bereits zum elften Mal. Nachdem sich bereits in der Ausgabe von 2015 Verbandsmitglieder auch in grundsätzlichen Beiträgen zu den Schwerpunktthemen positioniert haben, gibt es in diesem Jahr einen dritten Schwerpunkt mit Beiträgen zu aktuellen Fragen, u.a. zu den Hackerangriffen auf Krankenhäuser, zum Thema Compliance und der Stellung des Krankenhausmanagements dazu.



Praxisberichte

Zu aktuellen Fragen

des Krankenhausmanagements 2016

Projekte Positionen Perspektiven



Titelthemen: Unternehmenskultur und Prozessmanagement

Herausgeber: Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V.

Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V.

Der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD) vertritt mit rund 2.350 Mitgliedern das Management fast aller deutschen Krankenhäuser einschließlich der Rehabilitationskliniken und Pflegeeinrichtungen. Er versteht sich als Ansprechpartner insbesondere in Fragen der Krankenhauspraxis und des Klinikmanagements. www.vkd-online.de







