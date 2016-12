Der Heimwerker ist die Stütze des Geschäfts

Der Umsatz der in Deutschland hergestellten Lacke, Farben und Druckfarben überschreitet im Jahr 2016 wie auch im Vorjahr die Acht-Milliarden-Euro-Grenze. Von den produzierten 2,6 Millionen Tonnen Lacken, Farben und Druckfarben werden 1,76 Millionen Tonnen in Deutschland verarbeitet. Die Inlandsumsätze 2016 werden vom Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) mit 5,5 Milliarden Euro beziffert. Im Bereich der Wand- und Fassadenfarben, Lacke und Lasuren sowie Putze und Spachtel belief sich der Absatz dabei auf 900.000 Tonnen im Wert von 1,7 Milliarden Euro.



Der Markt der Wand- und Fassadenfarben sowie Bautenlacke und Putze ist stark von der privaten Nachfrage abhängig. Zwar hat der Wohnungsbau deutlich positive Impulse für die Bauwirtschaft gesetzt; so erwartet das Baugewerbe für das Jahr 2016 einen Auftragszuwachs um 2,5 Prozent. „Für unsere Branche muss man aber konstatieren, dass die Umsätze zu 70 Prozent an der Renovierung bzw. Instandhaltung von Bestandsgebäuden hängen“, sagte Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer des VdL. „Private Hausbesitzer beauftragen den Malerbetrieb vor allem mit Fassadenrenovierungen“, so Engelmann weiter. „Der durchschnittliche Renovierungszyklus liegt dabei bei 14 Jahren.“ Da allerdings ein allgemeiner Trend hin zu farbigen Fassaden festzustellen sei, könne das zu einer Belebung des Fassadengeschäftes beitragen; das hoffen zumindest die Hersteller.



2016 konnte bei den Bautenanstrichmitteln ein leichter Anstieg der Absatzmengen und der Umsätze gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden, vor allem wegen des Do-It-Yourself-Geschäftes. Auch im kommenden Jahr wird mit einem moderaten Anstieg von etwa einem Prozent gerechnet. Dabei wird sich der Heimwerkermarkt weiterhin dynamischer als der Profimarkt entwickeln. Vor allem Innenwandfarben und Dispersionslacke als klassische Heimwerkerprodukte werden auch im kommenden Jahr weitere Zuwächse erzielen.

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. (VdL) repräsentiert über 180 zumeist mittelständische Lack-, Farben- und Druckfarbenhersteller in Deutschland gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Im VdL sind rund 90 Prozent des Industriezweiges organisiert.





