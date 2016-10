„Euch gehört die Zukunft!", begrüßte Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden, am 17. Oktober die 61 neuen Lehrlinge im Ausbildungszentrum des Verbandes in Mannheim. Weitere 41 Lehrlinge hatten wenige Tage zuvor ihren ersten Ausbildungstag im Ausbildungszentrum des Verbandes in Karlsruhe. „Wir werden Euch fordern und fördern. Ihr habt einen Ausbildungsplatz in einer tollen Branche bekommen. Eure Chefs glauben an Euch, Eure Kollegen auf den Baustellen, Eure Lehrer und Eure Ausbilder. Ihr müsst nur an Euch selbst glauben. Ihr müsst es wollen.", ermutigte Thomas Möller die jungen Männer, aktiv ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.



Besonderen Fokus legte er in seiner Begrüßung auf die Teamarbeit am Bau und auf die Karrieremöglichkeiten der neuen Lehrlinge: „Helft und unterstützt Euch gegenseitig. Nur gemeinsam könnt Ihr Häuser, Straßen und Brücken bauen. Und wenn Ihr am Ende Eurer Ausbildung nach bestandener Prüfung hier im Ausbildungszentrum Eure Zeugnisse und Gesellenbriefe entgegennehmt, wenn Euch Eure Familien und Freunde, Eure Chefs und Ausbilder und Eure Kollegen zur bestandenen Ausbildung gratulieren, wenn Ihr für besonders gute Leistungen mit dem Klee-Preis ausgezeichnet werdet und bis zu 1.500,- € Preisgeld erhaltet, wenn Ihr erkennt, dass vielfältige Angebote zur Fort- und Weiterbildung auf Euch warten, dann wisst Ihr: Wir sind die Zukunft."



Fünf Betonbauer, 18 Fliesenleger, sieben Kanalbauer, 7 Maurer, 18 Rohrleitungsbauer, 33 Straßenbauer, 13 Stuckateure und ein Zimmerer haben dieses Jahr ihre Ausbildung in den Ausbildungszentren des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden e.V. begonnen.

