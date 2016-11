11.000 Euro Preisgeld für Baunachwuchs

„Leistung muss belohnt werden!", eröffnete Markus Böll, Präsident des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden, die Ludwig-Klee-Preisverleihung 2016 am 18. November im Bootshaus Mannheim. Er zitierte damit den Mannheimer Bauunternehmer und Stiftungsgründer der Ludwig-Klee-Stiftung, Franz Schmieder, der den Ludwig-Klee-Preis vor 32 Jahren für die Prüfungsbesten des nordbadischen Baunachwuchses ins Leben gerufen hatte. Insgesamt 182.000 Euro Preisgeld sind seither an 189 Preisträger verliehen worden. Allein 8.500 Euro bei der diesjährigen Preisverleihung. Weitere 2.500 Euro wurden im Rahmen der Veranstaltung als Preise des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden an Bau-Lehrlinge für besondere Leistungen bereits während der Ausbildung verliehen.



Zuverlässigkeit, Lerneifer und vorbildliches Verhalten gegenüber Ausbildern und Kollegen waren typische Eigenschaften, durch die die Preisträger sich für den Ludwig-Klee-Preis oder den Verbands-Preis auszeichneten.



„Sie dürfen stolz auf sich sein. Wir sind es auch! Ihnen stehen alle Türen offen.", gratulierte Dr. Andreas Schmieder, Sohn des Stiftungsgründers, den Preisträgern bei der Übergabe der Ludwig-Klee-Preise.



„Sie werden gebraucht! Menschen am Bau wird die Arbeit niemals ausgehen", beglückwünschte auch Thomas Möller, Geschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden, den Bau-Nachwuchs.



Die Preisverleihung fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bau-Innung Rhein-Neckar und in Anwesenheit der stolzen Familien und Ausbilder der Preisträger statt.



Preisträger des Ludwig-Klee-Preises 2016 (für besonders gute Prüfungsleistungen) sind:



Felix Schuler (Lintz & Hinninger, Mosbach), Maurer, 1.500 Euro.



Johann Kliewer (Baugeschäft Fuchs, Bad Liebenzell), Maurer, 1.500 Euro.



Sebastian Böhm (Eisenmenger, Karlsruhe), Maurer, 1.500 Euro.



Michael Leopold (Wolff & Müller, Karlsruhe), Maurer, 1.000 Euro.



Timo Jozwiak (Diringer & Scheidel, Mannheim), Rohrleitungsbauer, 1.000 Euro.



Gjeme Pantina (Sax & Klee, Mannheim), Rohrleitungsbauer, 500 €



Moritz Kienzler (Josef Schnell, Baden-Baden), Straßenbauer, 1.500 Euro



Preisträger des Verbandspreises 2016 (für besonders gute Leistungen bereits während der Ausbildung) sind:



Tom Hilz (Schmid GmbH, Bretten), Maurer, 500 Euro.



Simon Edinger (Diringer & Scheidel, Mannheim), Maurer, 500 Euro.



Malte Neumann (Heinrich Ross, Pforzheim), Betonbauer, 500 Euro.



Ufuk Ergün (Walter Sailer, Sandhausen), Straßenbauer, 500 Euro.



Ismedin Sinani (Sax & Klee, Mannheim), Kanalbauer, 500 Euro.



Weitere Infos zur Ludwig-Klee-Stiftung unter: www.klee-stiftung.de.

