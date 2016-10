Viel zu feiern: VdS-Bildungszentrum wird 25 und ehrt den 150.000sten Teilnehmer

Um das 25jährige Jubiläum des VdS-Bildungszentrums zu begehen, kamen rund 200 Gäste in den traditionsreichen Kölner Wartesaal am Dom und erlebten ein buntes, ebenso informatives wie unterhaltsames Programm. Mit dabei: Frank Wende von der Schüco KG in Bielefeld und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld, der als 150.000ster Teilnehmer eine Fachveranstaltung des Bildungszentrums besucht hatte und sich nun über eine Urkunde und eine Gratisveranstaltung freuen durfte. Frank Wende hatte den zweiwöchigen Lehrgang „Brandschutzbeauftragter“ gebucht – den ersten und bis heute wichtigsten Lehrgang im Portfolio des VdS-Bildungszentrums mit inzwischen fast 10.000 Absolventen. Als weiterer Ehrengast wurde Hans-Peter Fiedler vom Sachverständigenbüro Fiedler in Stutensee begrüßt, der über die Jahre weit mehr als 50 VdS-Bildungsveranstaltungen besucht hat – eine schöne Bestätigung für das Team des Bildungszentrums.



Die Zufriedenheit und Treue der Kunden und die hohe Qualität der Veranstaltungen stehen im Bildungszentrum stets im Mittelpunkt, das betonte auch Ingeborg Schlosser, Bereichsleiterin Bildungszentrum & Verlag (BZV), in ihrer Begrüßungsrede. Sie gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Bildungszentrums, das 1991 gegründet wurde und seitdem kontinuierlich gewachsen ist. Als einen wesentlichen Erfolgsfaktor hob sie hervor, dass mit den VdS-Experten sowie rund 300 langjährigen Referenten ein unvergleichlicher Pool an Kompetenz rund um die Themen Brandschutz, Security, elektrische Anlagen, Arbeitsschutz und Informationssicherheit zur Verfügung stehe.



Dieser Erfolg soll laut Schlosser weiter ausgebaut werden, unter anderem mit neuen Angeboten zu aktuellen Themen und mit verstärktem Engagement im Ausland: „In Europa verfügen wir über ein dichtes Netzwerk an Kontakten zu anderen hochqualifizierten Bildungsanbietern – insbesondere über die Branchenorganisation CFPA Europe. Dieses Netzwerk nutzen wir für unsere Fachtagungen und Seminare in ganz Europa. Wir können so auch individuelle Firmenseminare in Landessprache anbieten, in denen die jeweilige nationale Gesetzgebung berücksichtigt wird“, so Ingeborg Schlosser.



Auch VdS-Geschäftsführer Dr. Robert Reinermann unterstrich in seiner darauf folgenden Rede, dass die besondere Stärke von VdS darin liege, alles aus einer Hand anbieten zu können – von der technischen Prüfung über die Erarbeitung von Standards bis hin zur Weitergabe des Wissens. In die Zukunft des BZV blickt er mit großer Zuversicht: „Das Bildungszentrum konnte bisher schon 150.000 Teilnehmer begrüßen. Da der Bereich kontinuierlich wächst, rechne ich damit, dass wir in weiteren 25 Jahren, zum 50. Jubiläum, die Million geknackt haben“, erklärte Dr. Reinermann mit einem Augenzwinkern.



Gut aufgestellt ist das VdS-Bildungszentrum auch im brandaktuellen Themenfeld Cyber-Security. Auf der Jubiläumsfeier gab es dazu eine Keynote des bekannten IT-Sicherheitsexperten Mark Semmler. In mehreren unterhaltsamen „Live-Hacks“ demonstrierte er eindringlich, wie wenig viele mittelständische Unternehmen vor Cyber-Kriminalität geschützt sind: Innerhalb weniger Sekunden verschaffte er sich Zugriff auf interne Dokumente verschiedenster Unternehmen, sogar auf Abrechnungssysteme inklusive Kundendaten. Doch Semmler zeigte auch eine mögliche Lösung auf: Alle, die sich besser schützen möchten und nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben, verwies er auf die Richtlinie VdS 3473, die er gemeinsam mit Experten von VdS entwickelt hat und zu der das Bildungszentrum Lehrgänge anbietet.



Natürlich kam auf der Feier auch der Spaß nicht zu kurz: Moderator Christoph Brüske (bekannt z.B. vom Improvisationstheater „Springmaus“) erntete während des gesamten Abends immer wieder herzhaftes Gelächter, der Zauberer Alecci Giovanni verblüffte mit klammheimlichen „Taschendiebstählen“, und die Jonglage-Künstlerin eSteffania rundete den Abend mit ihrer Licht- und Lasershow stimmungsvoll ab.



Weitere Informationen zum Jubiläum finden Sie auf der Website www.vds.de/25jahre-bz , und zum VdS-Bildungsangebot auf www.vds.de/bzv .

Über die VdS Schadenverhütung GmbH

VdS gehört zu den weltweit renommiertesten Institutionen für die Unternehmenssi-cherheit mit den Schwerpunkten Brandschutz, Security, Cyber-Security und Natur-gefahrenprävention. Die Dienstleistungen umfassen Risikobeurteilungen, Prüfun-gen von Anlagen, Zertifizierungen von Produkten, Firmen und Fachkräften sowie ein breites Bildungsangebot.



Das VdS-Gütesiegel genießt einen ausgezeichneten Ruf in Fachkreisen und bei Entscheidern. Zu den Kunden zählen Industrie- und Gewerbebetriebe aller Bran-chen, international führende Hersteller und Systemhäuser, kompetente Fachfirmen sowie risikobewusste Banken und Versicherer. Weitere Informationen unter www.vds.de



