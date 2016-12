2. März in Köln: Alles Relevante zur Löschwas-ser-Rückhaltung

Zusätzlich zu den meist enormen Zerstörungen durch Feuer und Rauch haben Unternehmen nach einem Brand oft auch mit Regressansprüchen wegen Umweltschäden durch kontaminiertes Löschwasser zu kämpfen. // VdS-Fachtagung „Gewässerschutz / Löschwasser-Rückhaltung“ am 2. März in Köln unterstützt die zuständigen Fachleute mit umfassender Wissensvermittlung rund um optimale Maßnahmen zur Minimierung von Löschwasserschäden.



Die enormen Zerstörungskräfte von Feuer und den hochgiftigen Rauchgasen sind allgemein bekannt. Sie führen immer wieder zur Insolvenz selbst ideal versicherter Unternehmen, da betroffene Betriebe oft für lange Zeit nicht mehr „liefern“ können und deshalb sogar die zufriedensten Kunden zwangsweise wechseln müssen. Doch Brände schädigen noch weit über diese gravierenden Primärzerstörungen hinaus: Das stets in großen Mengen eingesetzte Löschwasser kann erhebliche Schadstoffmengen aufnehmen, wenn es wie so oft mit „wassergefährdenden Stoffen“ in Kontakt kommt. Diese entstehen häufig in Folge der chemischen Reaktionen von Feuer mit Produktions-, Hilfs- oder Betriebsstoffen. Gelangen verunreinigte Löschmittel in Oberflächengewässer oder versickern im Erdreich und kontaminieren das Grundwasser, so kommen zu all den Brandkosten noch enorme Schadenersatzansprüche u.a. von staatlicher Seite hinzu.



„Zahlreiche Firmen sind sich dieses zusätzlichen Risikos, nämlich dem grundsätzlichen Verursacherrisiko als Betreiber industrieller oder gewerblicher Anlagen, Stichwort Betreiberhaftpflicht, häufig nicht bewusst", betont Dr. Günther Roßmann, Referent Schadenverhütung Sach beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). „Es gibt jedoch eine Vielzahl auch durchaus kostengünstiger Möglichkeiten, präventiv auf dieses wichtige Thema zu reagieren. Deswegen unterstützen wir alle für die Beurteilung von Anlagenrisiken und die Abschätzung möglicher Auswirkungen von Ereignissen verantwortlichen Experten mit so praxisnaher wie umfassender Wissensvermittlung hierzu auf der VdS-Fachtagung `Gewässerschutz / Löschwasser-Rückhaltung´.“



Die Tagung von Europas Nr.1-Institut für Schadenverhütung bietet die gewohnte Vielfalt von Analysehilfen zur Identifizierung von Gefahrenpotentialen durch mögliche Löschwasserschäden und vor allem von Praxisbeispielen für optimale vorbeugende Maßnahmen zu deren Minimierung. Am 2. März präsentieren in der Kölner Innenstadt Chemiker, Behördenvertreter, Versicherer und Sachverständige Hilfestellungen von Profis für Profis. Themen des von Herrn Dr. Roßmann moderierten Expertentermins sind u.a. das frühzeitige Erkennen und Bewerten chemischer Schadenauswirkungen auf Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte, gesetzliche Grundlagen der Löschwasserrückhaltung sowie häufige Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis, hilfreiche Erfahrungen aus der Nutzung der Leitlinie „VdS 2557, Planung und Einbau von Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen“, Lehren aus aktuellen Schadenfällen sowie auch grundsätzlich die gesetzlichen Standards und Regelwerke zum Thema.



Die Fachtagung richtet sich u.a. an Gewerbe- und Industriebetriebe, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Werks- und Berufsfeuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen, Berufsgenossenschaften, Sachverständige, Ingenieurbüros und Sicherheitsexperten der Versicherungswirtschaft. Alle Infos zum Expertentermin sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf www.vds.de/loeschwasser .





