Bodenbelag aus Holz wertet die eigenen vier Wände auf

Wer sein Haus oder seine Wohnung von Anfang an mit hochwertigen Bodenbelägen ausstattet, schafft sich Werte fürs Leben – und das gleich im doppelten Sinne. „Ein Parkettboden sieht gut aus, erhöht den Wohnkomfort und wirkt sich damit unmittelbar auf den Preis einer Immobilie aus“, so Michael Schmid, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Parkettindustrie (vdp). Diesen Vorteil kann der Eigenheimbesitzer bei einem eventuellen Verkauf oder der Vermietung der eigenen vier Wände ausspielen.



Ein Echtholzbodenbelag sichert den Wert einer Immobilie gemeinsam mit weiteren Faktoren: Ein modernes Badezimmer, die schicke Einbauküche, all diese Faktoren tragen zum positiven Eindruck einer Immobilie bei, für die zukünftige Mieter oder Käufer gerne einen Aufpreis zu zahlen bereit sind. Der größte Vorteil von Parkett ist seine Dauerhaftigkeit: „Ein Parkettboden hält je nach der gewählten Dicke über Generationen hinweg, denn er ist der einzige Bodenbelag, der in der Regel mehrfach abgeschliffen und runderneuert werden kann“, erklärt Schmid. Das gelte sowohl für geölte, als auch für lackierte Oberflächen, die ihren jeweils ganz eigenen Charme besäßen. Ein nachhaltiger Holzboden macht sich sowohl in Alt- als auch in Neubauten ganz hervorragend. „Parkett wird bei Immobilienkäufern oder -mietern immer ein hohes Ansehen genießen. Der Bodenbelag vermittelt auf unnachahmliche Weise klassische Werte und besitzt gleichzeitig eine stilvolle und zeitgemäße Ausstrahlung, die für Jahrzehnte Bestand hat“, schließt Schmid. vdp/hb



Weitere Informationen rund um Parkett unter www.parkett.de und www.realwood.eu.

Über den vdp - Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V.

Der Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V. (vdp) wurde 1950 in Wiesbaden gegründet. Seit 2006 befindet sich die Geschäftsstelle in Bad Honnef. Zurzeit sind 21 Parkett-Hersteller im vdp organisiert, die mehr als 90 Prozent der deutschen Parkett-produktion repräsentieren. Auf seiner Website www.parkett.de informiert der vdp Fachleute und Endverbraucher über alles Wissenswerte rund um das Parkett.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren