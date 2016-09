Tour VDP.GROSSE LAGE® im Januar/Februar in ganz Deutschland

Neue Location, neuer Jahrgang, viele Besucher und viel positive Kritik. Der Auftakt der Tour VDP.GROSSE LAGE® der VDP.Prädikatsweingüter in der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz in Berlin war gelungen. Die Weine aus den hochwertigsten deutschen Weinbergen mit expressivem Lagencharakter und besonderem Reifepotenzial begeisterten das Fachpublikum:



„Die qualitative Beständigkeit der 2015er Grossen Gewächse ist ziemlich hoch. Fast jedes dieser Gewächse ist mehr oder weniger „groß", was an sich für die Größe des Jahrgangs spricht. Das basiert auch auf der immer besser funktionierenden internen Qualitätskontrolle des VDP." kommentierte Weinautorität Stuart Pigott in der FAS.



Die Auftaktveranstaltung in Berlin war der Startschuss zur Tour VDP.GROSSE LAGE®. Ab Januar 2017 touren drei VDP.Regionengruppen durch sieben Städte Deutschlands. Hier können Weinprofis das Entwicklungspotential der Spitzenweine aus VDP.GROSSER LAGE® nach einigen Monaten der Flaschenreife bewerten und genießen.



Tour Franken / Rheingau / Württemberg



MÜNCHEN / 23. Januar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Hotel Königshof, Karlsplatz 25



HAMBURG / 30. Januar 2017 / 30 - 17.30 Uhr / Hotel Atlantic Kempinski, An der Alster 72-79



KONSTANZ / 06. Februar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Hotel Riva, Seestraße 25



Tour Ahr / Nahe / Rheinhessen / Pfalz



DRESDEN / 23. Januar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / QF Hotel Dresden, Neumarkt 1



MÜNCHEN / 30. Januar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Hotel Königshof, Karlsplatz 25



KÖLN / 06. Februar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Excelsior Hotel Ernst, Trankgasse 1 – 5



HAMBURG /13. Februar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Hotel Atlantic Kempinski, An der Alster 72-79



Tour Baden / Mosel



DÜSSELDORF / 23. Januar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / InterContinental Hotel, Königsallee 59



BERLIN / 30. Januar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / LV Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15



MÜNCHEN / 06. Februar 2017 / 13.30 - 17.30 Uhr / Hotel Königshof, Karlsplatz 25



Erstmals endet die Tour mit einem Debut im Ausland: Am 13. März 2017 sind die VDP.Winzer in Stockholm. Gemeinsam mit den Kollegen der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) und der Steirischen Terroir und Klassik Weingüter (STK) laden sie zur deutsch-österreichischen Lagenweinprobe in die schwedische Metropole.

Über VDP. Die Prädikatsweingüter

Der VDP ist die älteste nationale Vereinigung von Spitzenweingütern in der Welt. 198 Prädikatsweingüter haben sich selbst strenge Qualitätsstandards und Maßstäbe auferlegt - vom Weinberg bis zum Flasche. Die 2012 verabschiedete, vierstufige VDP.Klassifikationspyramide definiert die Qualität ihrer Weine nach der Herkunft: VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE und VDP.GROSSE LAGE. Der VDP.Traubenadler auf der Flaschenkapsel ist das Güte(r)siegel. Es steht für eine terroirgeprägte und handwerkliche Weinbereitung.

