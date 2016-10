Scheitern von CETA ist ein Alarmsignal!

Das vorläufige Scheitern des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA) alarmiert die europäische Industrie. Mit großer Sorge sieht der Maschinenbau, dass die Blockade einzelner Mitgliedsstaaten Europa praktisch „handelsunfähig“ macht. Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer, fordert daher strukturelle Reformen der EU:



„Die EU ist zu keiner gemeinsamen Handelspolitik mehr fähig, wenn sämtliche Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Kanada und andere Handelspartner werden den Eindruck gewinnen, dass sie in Gesprächen über Freihandel mit Europa ihre Zeit verschwenden. Die Mitgliedsstaaten müssen realisieren, dass zu einer effektiven Politik auch die Fähigkeit zu Kompromissen gehört. Es entspricht nicht unserer Vorstellung von Demokratie, dass eine kleine Region den Freihandel für alle 28 Mitgliedsstaaten ausbremsen kann. Wir müssen die Entscheidungsfindung in Europa so reformieren, dass zwar jeder gefragt wird, am Ende aber eine Mehrheit entscheidet.“



Haben Sie noch Fragen? Holger Kunze, Leiter VDMA European Office, Telefon +32 2 706 8213, holger.kunze@vdma.org, beantwortet sie gerne.

Über den VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vertritt mehr als 3.100 Unternehmen des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Mit aktuell gut 1 Million Beschäftigten im Inland und einem Umsatz von 218 Milliarden Euro (2015) ist die Branche größter industrieller Arbeitgeber und einer der führenden deutschen Industriezweige insgesamt.



