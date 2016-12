Bundesrechnungshof kritisiert: Kanzlei hat am Gesetz zum KKW-Fonds mitgeschrieben

Der Bundesrechnungshof kritisiert in einem internen Prüfungsbericht das Zustandekommen des am Donnerstag vom Bundestag beschlossenen Gesetzes zur Einrichtung des Fonds zur Entsorgung radioaktiver Abfälle. Wesentliche Passagen des Gesetzes, das heute auch vom Bundesrat beschlossen werden soll, sind nicht im zuständigen Wirtschaftsministerium entstanden, sondern wurden von der Berliner Wirtschaftskanzlei Becker Büttner Held (BBH) geschrieben, kritisiert der Bundesrechnungshof in einem 18-seitigen Bericht von Mitte November, der den VDI nachrichten vorliegt. Die Kanzlei ist stark in der Energiewirtschaft engagiert. Das Bundeswirtschaftsministerium lehnte auf Anfrage eine direkte Stellungnahme zum Bericht gegenüber den VDI nachrichten ab.



Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass ein BBH-Dokument „in nennenswertem Umfang dem Entwurf des Konzernhaftungsgesetzes“ entsprochen habe. Das habe weder dem Auftrag entsprochen, noch dürfe dies sein, denn „der Anschein, der gesetzgeberische Wille würde außerhalb der Bundesregierung vorformuliert, sollte nicht aufkommen“, so die Prüfer. „Der Text entspricht nach der äußeren Form dem Entwurf eines Gesetzestextes“, so der Bundesrechnungshof zu einem anderen von BBH erstellten Dokument. „Sie haben die Kanzlei BBH gleichwohl beauftragt, Gesetzestexte zu verfassen. Sie haben in Folge dessen Leistungen beauftragt und bezahlt, die nicht Gegenstand des Vertrags gewesen sind und auch nicht sein durften“, kritisieren die Prüfer weiter.



„Selbstverständlich hält das BMWi bei den Vergabeverfahren die entsprechende gesetzlichen Regelungen ein“, erklärte das Ministerium gegenüber den VDI nachrichten. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Sicherheit haben, dass die öffentliche Verwaltung das Gemeinwohl nicht gegenüber einem Gruppeninteresse oder gegenüber eigenem Interesse hintanstellt“, betonte der Bundesrechnungshof in seinem Bericht.



Die Vergabe des Auftrages an die Kanzlei stößt beim Bundesrechnungshof ebenfalls auf Kritik. So war an der Vergabe eine Person im Ministerium beteiligt, die zuvor anderthalb Jahre bei BBH tätig war. Zudem war die Energierechtsexpertin und BBH-Partnerin Ines Zenke Mitglied der 19-köpfigen Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs; dies war jedoch nicht Gegenstand der Prüfung durch den Bundesrechnungshof.



