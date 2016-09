VRS-Regionalversammlung: ganztägiger 15-Minuten-Takt für die S-Bahn Stuttgart

Auf den ersten Blick ist die Beschlussempfehlung zur ganztägigen Ausweitung des 15-Minuten-Taktes der S-Bahn Stuttgart ein guter Zug des Verbands Region Stuttgart (VRS), erklärt Matthias Lieb, Landesvorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD).



Am Mittwoch solle die Verbandsversammlung über die stufenweise Ausweitung des Fahrplans bis Dezember 2020 auf einen ganztägigen 15-Minuten-Takt zwischen 6 Uhr und 20:30 Uhr entscheiden – zu Mehrkosten von insgesamt 21 Millionen Euro jährlich, so der VCD.



„Angesichts der Debatte über Fahrverbote aufgrund nicht eingehaltener Schadstoffgrenzwerte stellt diese Ausweitung des ÖPNV-Angebotes ein starkes Zeichen der Politik dar, zusätzliche ÖPNV-Angebote für Pendler und Besucher des Ballungsraums Stuttgart als Alternative zum PKW zu schaffen“, zeigt sich Matthias Lieb einerseits erfreut.



Andererseits gibt der VCD zu bedenken, dass es trotz mehrerer ‚S-Bahn-Gipfel’ bis heute nicht gelungen sei, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der S-Bahn auf ein ausreichendes Niveau anzuheben. „Mit dem 15-Minuten-Takt fährt die S-Bahn an der Grenze dessen, was die bestehende Infrastruktur hergibt – kleinste Störungen haben gleich große Verspätungen und Zugausfälle zur Folge“, erklärt Lieb das Problem und ergänzt: „Eine Ausweitung des Fahrplans beraubt die S-Bahn der heute noch bestehenden Erholungsphasen – ohne weitere Maßnahmen zur Stärkung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wird dieses Konzept nicht funktionieren.“ Eine Ausweitung des 15-Minuten-Taktes stellt deshalb für den VCD auch eine Vorentscheidung für ein neues, leistungsfähigeres Signalsystem der S-Bahn dar.



Der VCD verweist in diesem Zusammenhang außerdem auf die ungeklärte Frage der Auswirkung des Anschlusses der S-Bahn-Station Mittnachtstraße auf den S-Bahn-Verkehr. Es wäre fatal, wenn einerseits politisch eine Ausweitung des S-Bahn-Fahrplans beschlossen würde und gleichzeitig aufgrund der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 diese Maßnahme jahrelang nicht umgesetzt werden könnte, so der VCD.

