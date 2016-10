VAUDE als Vorreiter für Transparenz ausgezeichnet

Beim bundesweiten Ranking der Nachhaltigkeitsberichte hat VAUDE den 2. Platz in der Kategorie „kleine und mittlere Unternehmen“ gewonnen. Bettina Roth, Leiterin Qualitäts- und Chemikalienmanagement bei VAUDE, nahm die Auszeichnung am 23. September im Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin entgegen. Das vom BAMS unterstützte unabhängige Ranking wird vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Unternehmensvereinigung „future – verantwortung unternehmen“ durchgeführt. VAUDE wurde für die vorbildhafte Transparenz des Nachhaltigkeitsberichts ausgezeichnet und als Vorreiter hervorgehoben.



Das Ranking, das untersucht, wie viel Substanz in den Nachhaltigkeitsberichten steckt, kommt zum Ergebnis, dass es bei der Darstellung der Lieferketten oft noch erhebliche Lücken gibt. Unter den rund 120 analysierten Nachhaltigkeitsberichten deutscher Unternehmen wurden sechs Unternehmen für ihre transparente Darstellung ausgezeichnet.



VAUDE Nachhaltigkeitsbericht



Der VAUDE Nachhaltigkeitsbericht überzeuge insbesondere durch seine systematische Darstellung von Kriterien und Instrumenten zur nachhaltigen Produktgestaltung, so die Jury. Lobend hervorgehoben wurde auch die umfassende Erörterung ökologischer und sozialer Aspekte in der Lieferkette. „Diese Auszeichnung ist ein Siegel für die Güte und Qualität unseres Nachhaltigkeitsberichtes. Die unabhängige, externe Bewertung durch Experten bestätigt die Glaubwürdigkeit und zeigt uns, dass sich der hohe Ressourcenaufwand, der dahinter steckt lohnt. Es ist eine tolle Anerkennung für unser ganzes Team. Denn zum Nachhaltigkeitsbericht, der das gesamte Engagement darstellt, leistet praktisch jeder im Unternehmen seinen Beitrag“, erklärt Bettina Roth.



VAUDE veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht jährlich nach dem internationalen Standard der Global Reporting Initiative (GRI) G4, der für höchste Transparenz steht. Anhand der Kennzahlen des zurückliegenden Geschäftsjahres vermittelt der Bericht ein umfassendes Bild der ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistung des Unternehmens. Zugleich bietet er eine Vergleichsbasis zu den Vorjahreszahlen, die zeigen, wie sich das Unternehmen in den jeweiligen Bereichen entwickelt hat. „Das Ranking gibt uns auch wertvolle Impulse und spornt uns an unseren Bericht weiter zu verbessern. Vor allem auch wenn es darum geht, die richtige Mischung zu finden zwischen Fakten und Daten einerseits und einer interessanten Darstellung andererseits. Denn wir möchten ja dass Bericht von vielen Menschen gelesen wird – erst dadurch gewinnt er an Relevanz“, so Bettina Roth.



Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), hob die Bedeutung guter CSR-Berichterstattung für nachhaltiges unternehmerisches Handeln hervor: „Wenn Unternehmensführung und Mitarbeiter in den Berichtsprozess eingebunden sind, dann steigert dies das Bewusstsein im gesamten Unternehmen für Nachhaltigkeit als wichtiges Zukunftsthema und fördert Innovationen. Eingefahrene Abläufe werden hinterfragt und die sozialen und ökologischen Auswirkungen betrachtet, auch solche in den Lieferketten.“



Das Ranking der Nachhaltigkeitsberichte von IÖW und future bewertet und prägt seit 1994 die Berichterstattung deutscher Unternehmen über ihre sozialen und ökologischen Herausforderungen und Aktivitäten. Es ist eine der weltweit ersten kriteriengestützten Bewertungen von Berichten, in denen Unternehmen auf freiwilliger Basis ihre ökologischen und sozialen Aktivitäten und Leistungen darstellen. Mit dem Ranking verfolgen das IÖW und future das Ziel, auf eine Verbesserung der Qualität und Transparenz der Berichterstattung hinzuwirken.



Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) ist ein führendes wissenschaftliches Institut auf dem Gebiet der praxisorientierten Nachhaltigkeitsforschung. 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten Strategien und Handlungsansätze für ein zukunftsfähiges Wirtschaften – für eine Ökonomie, die ein gutes Leben ermöglicht und die natürlichen Grundlagen erhält. Das Institut arbeitet gemeinnützig und ohne öffentliche Grundförderung. www.ioew.de



future e. V. – verantwortung unternehmen ist eine Initiative nachhaltig wirtschaftender Unternehmen, die das Ziel verfolgt, nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen auszubauen und unternehmerisches Denken mit den Anforderungen nachhaltigen Wirtschaftens zu vereinen. www.future-ev.de



Mehr Informationen zum Ranking: www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de



VAUDE Nachhaltigkeitsbericht: http://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com

Über die VauDe Sport GmbH & Co. KG

VAUDE bietet funktionelle und innovative Produkte für Berg- und Bikesportler. Als nachhaltig innovativer Outdoor-Ausrüster Europas leistet VAUDE einen Beitrag zu einer lebenswerten Welt, damit Menschen von morgen die Natur mit gutem Gewissen genießen können. Dabei setzt das Familienunternehmen weltweit ökologische und soziale Standards. VAUDE (sprich [fau?de]) steht für umweltfreundliche Produkte aus fairer Herstellung. Am Firmensitz im süddeutschen Tettnang beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren