ONI: perfekte Kombination von Form und Funktion

Seine Premiere feierte er auf der Batibouw 2016: Dort präsentierte der belgische Hersteller seinen revolutionären Designheizkörper ONI. Nun wird das neue Produkt im November auch auf dem deutschen Markt vorgestellt. Neben seinem hervorstechenden Design ist ONI ein wahrer Champion der Leichtgewichtsklasse. Mit nur 23 Kilogramm Gewicht in der größten Ausführung setzt er letztendlich auch bei der Installation neue Akzente, da diese sich nun leicht von nur einem Installateur handhaben lässt. ONI ist mit dem bekannten Vasco-Mittelanschluss ausgestattet; in Verbindung mit dem patentierten Designventil wird die Montage erheblich vereinfacht.



Hinter der verstärkten Aluminiumplatte des ONI verbirgt sich ein mäanderndes Heizungsrohr aus Kupfer mit nur minimalem Wasservolumen. Hierfür wurde die Aluminiumplatte an der Rückseite bis auf zwei Millimeter ausgefräst. Auf diese Weise bietet ONI nicht nur eine ultraflache Form von kaum acht Millimetern Dicke, sondern dank der schnellen Interaktion zwischen Kupfer und Aluminium auch eine energiesparsame und effiziente Wärmeabgabe. Somit ist diese innovative Kombination besonders für Niedertemperatursysteme geeignet!



ONI verfügt über eine oder zwei optionale Aussparungen, die das gleiche sanft abgerundete Design wie der Heizkörper selbst besitzen. Sie folgen exakt der mäandernden Struktur des rückseitigen Heizungsrohrs. Sollten Kunden einen Handtuchbügel wünschen, so lässt sich auch das neue Produkt perfekt um das Multi+ ergänzen. Dieses Accessoire von Vasco geht wahlweise von links oder rechts in ein breites Tablett über und bietet sogar zusätzlichen Platz für allerlei Utensilien.



Ein Modell ohne Aussparungen, das O-NP, hingegen präsentiert sich als nahezu schwebendes Designelement, das ein raffiniertes Schattenspiel an der Wand von Wohnzimmer oder Treppenhaus bietet. Das Modell O-P mit einer bzw. zwei Aussparungen passt in jedes Badezimmer oder in jede Küche.



Mehr Informationen: www.vasco.eu



Designheizkörper ONI:





Verfügbar ab: November 2016

Preis: ab 700,- Euro (zzgl. MwSt.)

Farben: standardmäßig in S600 (feiner Strukturlack, weiß).

Umfangreiche Farbentabelle verfügbar.

Ventil: in Weiß, Chrom bzw. Inoxstahl

Gewicht: 16,3 kg / 20,85 kg / 22,95 kg (je nach Ausführung)

Abmessungen (beide Modelle): 500 mm Breite und in 3 Höhenmaßen von 1400, 1800 und 2000 mm.

Volumen: 0,35 l / 0,45 l / 0,60 l (je nach Ausführung)

Leistung: 573 / 795 / 815 Watt





Wandaccessoire Multi+:





Preis: 175,- Euro (zzgl. MwSt.)

Breite: 710 mm

Farben: Black, White, Pigeon Blue



Vasco Group GmbH

Zur Historie: Das Unternehmen wurde 1975 von Jos Vaessen in Belgien gegründet. 1984 starte-te er zunächst mit der Produktion von Design-Heizkörpern und stieß damit in eine Marktlücke. 1998 übernahm die internationale Masco-Gruppe das Unternehmen. 2008 kaufte Gründer Jos Vaessen von Masco den Zweig The Heating Company zurück. Kurz darauf wurde Vaessen Industries gegründet. Die Gruppe konzentriert sich auf den Bausektor - mit dem erklärten Ziel, Mehrwert in den Bereichen Design, Energieeffizienz und Wiederverwendung von Rohstoffen anzubieten. Der Hauptsitz von Vaessen Industries ist Dilsen-Stokkem (Belgien). Derzeit umfasst die Gruppe acht Produktionsstandorte in drei Ländern (Belgien, Niederlande und Polen). Sie ist mit 35 Tochtergesellschaften in 14 Ländern aktiv. 2010 führte das Unternehmen Lüftungssys-teme im belgischen und niederländischen Markt ein. 2012 wurden Extrusionslinien für die In-House-Produktion von Fußbodenheizungsrohren erworben. 2014 wurde aus The Heating Com-pany die Vasco Group. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Vaessen Industries, umfasst vier Produktionsstätten und zwei starke Marken: Vasco (Design-Heizkörper, Fußbodenheizung und Lüftung) und Brugman (Heizkörper und Fußbodenheizung). Vasco produziert Heizungslösungen aus der festen Überzeugung heraus, dass Funktionalität und Design zwei grundlegende Kompo-nenten für die Schaffung eines optimalen Wohn- und Arbeitsklimas sind. Die von Vasco beim Entwurf und der Entwicklung von Heizkörpern angewandte technische Normierung ist äußerst streng, ebenso hoch sind die Anforderungen auf dem Gebiet des Designs. Dies führte kontinu-ierlich zu Produkten und Lösungen, die am Markt einzigartig und führend sind. Die Produktlinien der Vasco Group sind für alle Neubau-Segmente wie auch die Modernisierung, Renovierung, Sanierung, das Facility Management oder das Refurbishment von Spezialimmobilien interessant.

