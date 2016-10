30-jähriges Firmenjubiläum mit Programm-Extras: vamos Reisen präsentiert Sommerkatalog 2017

Der Familienreiseveranstalter vamos Eltern- Kind-Reisen feiert 2017 sein 30-jähriges Firmenbestehen und bietet im Sommer 2017 ein Jubiläums-Programm mit vielen Extras. Zwischen insgesamt 125 Reisezielen in 16 europäischen Ländern können Urlauber im neuen Sommerkatalog wählen. Das Herzstück des Veranstalterprogramms bilden 67 Urlaubsorte mit Kinderbetreuung. „Als vamos 1987 mit einigen Bus-Gruppenreisen startete, hatte das Programm auf einem vierseitigen Faltblatt Platz“, so vamos Gründer Uli Mühlberger. „Unser Sommerkatalog für 2017 dagegen ist 276 Seiten stark und bildet ganz unterschiedliche Urlaubsformen ab. Geblieben sind unseren Reisen die persönliche Atmosphäre, viel Herzblut und ein engagiertes Kinderbetreuungsprogramm.“



Zehn neue Reiseziele – Slowenien neu im Programm Im Jubiläumskatalog 2017 präsentiert vamos zehn neue Sommerreiseziele, darunter sechs Urlaubsorte mit Kinderbetreuung. Zwei Appartementanlagen in Südfrankreich eignen sich vor allem für aktive Familien: Domaine de Puychêne und Château de Massignan in der Region Languedoc-Roussillon liegen nahe der Mittelmeerküste und empfehlen sich für Wanderer, Wassersportler und alle Urlauber, die eine Auszeit mit Kulturangeboten nah am französischen Landleben suchen. In die Bergwelt Österreichs, Südtirols und erstmals auch Sloweniens führen vier neue vamos Reisen: Chaletdorf Steiermark, Bio-Reiterhof Vill, Alphotel Tyrol und Bio-Bauernhof Makek – diese Häuser passen zu naturverbundenen Familien, die einen vielfältigen Bergurlaub schätzen. An zwei der vier Bergreiseziele wird professioneller Reitunterricht angeboten.



Die kroatische Adria erfreut sich als Urlaubsregion in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit, nicht zuletzt aufgrund ihrer herausragenden Wasserqualität. Auch das vamos Programm ist 2017 um zwei Reiseziele an der kroatischen Küste reicher. Der Ferienpark Istrien liegt im Trend: Die auf einem Camping-Areal gelegenen Bungalows erfüllen den Wunsch, naturnah zu wohnen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Ebenfalls neu im Programm ist das Hotel Lume mit Kinderbetreuung und umfassenden Wassersportmöglichkeiten auf der dalmatinischen Insel Korčula. Stilvolle, strandnahe Rückzugsorte unter den Neuheiten des Veranstalters sind außerdem die Appartementanlagen Agua Green Resort auf Sizilien und die Villas Kamezí auf Lanzarote.



Mit der vamos Bulli-Tour durch Europa Auch eine besondere Bulli-Tour ergänzt die Angebotsvielfalt. Mit ihr bekommt die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer im Sommer 2017 ein mobiles Zuhause: Auf jeder der 14-tägigen Etappen können zehn Familien in VWCamping-Bussen gemeinsam durch Europa reisen. Das Reiseformat wurde eigens für das Jubiläumsjahr konzipiert. Eine vamos Reiseleitung und eine Kinderbetreuung begleiten die Karawane auf ihrer Tour. „Mit der Bulli-Tour möchten wir den Geist der Flower-Power-Jahre einfangen und Familien mit ein wenig Abenteuerlust ansprechen“, erläutert Geschäftsführer Stephan Krug. „Die vier Reiseetappen führen vamos Gäste in besondere Regionen, warme Küstenorte wie auch außergewöhnliche Bergziele, und verbinden Natur- und Kulturerlebnisse.“ Die Teilnehmerzahl für die Bulli-Reisen ist beschränkt. Interessierte können sich ab sofort unter www.vamos-reisen.de/bullitour voranmelden.



Jubiläums-Workshops für Kinder und Erwachsene Anlässlich des bevorstehenden Jubiläumsjahres hat vamos Reisen gemeinsam mit einigen seiner Weggefährten neun besondere Workshops an ausgewählten Urlaubsorten entwickelt. Die thematische Bandbreite ist groß: Für Kinder gibt es z.B. eine Filmwerkstatt auf Kreta, Upcycling im Brandnertal, Musikgestaltung mit Apps in Kalabrien oder einen Musik- und Theaterworkshop im Kleinwalsertal. Für Erwachsene werden u.a. eine Gourmet- und Wanderwoche im Piemont und eine Outdoor-Woche in Südtirol veranstaltet. vamos Gäste können während ihres Sommerurlaubs z.B. vamos Gründer Uli Mühlberger, Inhaber Roger Schulze oder Geschäftsführer Stephan Krug treffen – beim Wandern, gemeinsamen Kochen oder auf einer literarischen Geocaching-Tour.



vamos Sommerzirkus Das Ferienprogramm vamos Sommerzirkus richtet sich an Kinder ab drei Jahren und findet 2017 an fünf Reisezielen in der Toskana statt. vamos führt die jeweils einwöchigen Workshops in Kooperation mit Zirkuspädagogen durch. Katalogtitel im Jubiläumsjahr Das Katalog-Cover zum 30. Geburtstag des Unternehmens hat der bekannte Kinderbuchautor und Illustrator Ingo Siegner gestaltet. Der in Hannover lebende Künstler ist dem Unternehmen seit über 20 Jahren verbunden: Er war als Kinderbetreuer und Reiseberater bei vamos tätig, bevor er sich ganz der Autorenarbeit widmete.



Der vamos Sommerkatalog 2017 kann ab sofort bestellt werden unter Tel. 0511 400799-0 und www.vamos-reisen.de/service-and-ratgeber/kataloge.html. Hier steht er auch zum Download bereit.













Über die vamos Eltern-Kind-Reisen GmbH

vamos Eltern-Kind-Reisen GmbH ist Deutschlands führender Spezialist für Familienreisen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover hat zwei Geschäftsführer, 60 Angestellte und etwa 200 Kinder- und Gästebetreuer. Qualitätsmerkmale der angebotenen Eltern-Kind-Reisen sind die fantasievolle Kinderbetreuung, kleine, vom Besitzer persönlich geführte Häuser und die Lage in den schönsten europäischen Naturregionen. Die Reisen werden zu 95 % im Direktvertrieb an die Kunden vermittelt, wobei die persönliche telefonische Beratung ein Markenzeichen von vamos ist. Ergänzend richtet sich die neue Marke vamos Geheimtipps seit März 2015 an erwachsene Reisende, die kleine, charmante Feriendomizile abseits des Massentourismus suchen.

