Pyro Games - Feuerzauber über der Ostsee

Duell der Feuerwerker - am Samstag, dem 15. Oktober ist Zinnowitz ab 17 Uhr Austragungsort der Pyro Games. Der Strand der Ostsee ist imposante Kulisse für die spektakulären Feuerwerksinszenierungen. Die Magie entsteht durch Meeresrauschen, Laserlicht und Feuerzauber, untermalt von Musik. Harmonisch miteinander verschmelzend bieten sie einen spannungsvollen Kontrast und entwickeln ein einzigartiges, den Moment erhebendes Kunstwerk.



Seien Sie in Zinnowitz dabei, wenn es heißt „3, 2, 1 – Feuer frei!". Die Pyro-Musicals erleuchten den nächtlichen Himmel über der Ostsee. Passend zur Musik zünden tausende Effekte punktgenau und malen mit funkelnden Sternen die schönsten Bilder ans Firmament. Ein feuriger Wettkampf um die schönste Himmelsperformance und die Begeisterung des Publikums. Die um die höchste Anerkennung ringenden Pyro-Teams sind "Apollo - art of laser & fire", "Mathias Kürbs" und "Hanse Pyroshows". Eine fulminante Feuershow beendet den Reigen der Funken durch die Nacht. Umrahmt werden die Shows durch eine multimediale Licht- und Lasershow. Die Livebands Les Bummms Boys und Rose Bogey's sorgen für gute Stimmung und Akrobatik-Einlagen für beste Unterhaltung. Damit die Kleinsten alle dabei sein können, wird bei den Pyro Games Kindern bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr freier Eintritt gewährt.



Informationen und Tickets:



http://www.reservix.de/tickets-pyro-games-2016-duell-der-feuerwerker-in-zinnowitz-am-strand-am-15-10-2016/e771276

Über die Usedom Tourismus GmbH

Die Usedom Tourismus GmbH (UTG) ist die offizielle Marketinggesellschaft für die Insel Usedom. Als umfassender Dienstleister für die Usedomer Tourismusbranche, die Gebietskörperschaften und deren touristische Institutionen realisiert die UTG das Destinationsmarketing für die Insel Usedom im In- und Ausland. www.usedom.de, flug.usedom.de

