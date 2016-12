Dreh' am Ring und wünsch dir was: Zauberhafte Ringe

So ein Wunschring wäre doch was: einmal daran drehen und schon erfüllt sich ein Traum! Wir wissen nicht, ob es Wunschringe nur im Märchen gibt oder ob nicht doch das eine oder andere Reiflein auch heutzutage magische Kräfte besitzt...



„Man muss nur fest daran glauben“, wie es in so mancher Geschichte heißt, dann funktioniert der Zauber. Oder aber man macht es wie der kluge Bauer in einer der vielen Wunschring-Legenden, der seinen Ring ein Leben lang trägt, ohne den Wunsch abzurufen, aber allein schon durch die Vorstellung, es zu können, zu Glück und Wohlstand gelangt.



Unsere zauberhaften Ringe aus den aktuellen Kollektionen deutscher Schmuck-Designer eignen sich bestens für einen Versuch. Die guten Wünsche ihrer Kreateure (...und für diese können wir garantieren) machen sie zu besonderen Glücksbringern!



Unsere Wunschringe für Sie und Ihre Leser:



Ring by Ring



Keiner kennt sich besser aus mit in Worten gefassten Emotionen und Wünschen als Sabine Ring-Kirschler, die Schmuckdesignerin, die auch dichten kann. „Ich finde mein Glück jeden Tag in einem Lächeln von Dir“ , so der Vers in eigener Handschrift, der den poetischen Gedicht-Movie-Ring schmückt.



Ring Movie-Gedicht aus Silber 925, mit Brillant 0,01 ct. und Gravur, ca. 645,00 Euro. www.ringbyring.de



Heideman



Wie Sterne am Firmament leuchten die Swarovski-Zirkonias auf dem Ring „Astrum“. Jeder Stern könnte für einen Wunsch stehen, der erfüllt wurde oder aber noch auf der ganz persönlichen Sehnsuchts-Liste steht. Ein Märchenring für romantische Frauen, auf jeden Fall aber ein funkelndes Schmuckstück, das die Fantasie anregt.



Ring Astrum S aus Edelstahl mit Swarovski Zirconia, ca. 169,00 Euro. www.heideman.de



Knotenschmuck



Der Verbindungsring steht als Zeichen für die engen Bande zu einem wichtigen Menschen im eigenen Leben. Wenn man ihn trägt, betrachtet oder auch dreht – immer geht es um die Beziehungen zwischen Menschen, um Verbundenheit und vielleicht ein kleines gemeinsames Geheimnis.



Verbindungsring aus Silber 925, hell rhodiniert oder goldplattiert, ab 230,00 Euro. www.knotenschmuck.de





