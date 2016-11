Jetzt App-Tester für Farmies und Stonies werden

upjers, der Entwickler und Publisher beliebter Apps und Browsergames, hat zwei neue mobile Games in der Testphase. My Little Farmies mobile und Stonies warten auf kritische App-Tester (https://de.upjers.com/apptest).



Wer ein Smartphone oder Tablet mit Android Betriebssystem und eine Google-Mail Adresse hat, der kann sich ab sofort als App-Tester bei upjers bewerben.



Was die Tester erwartet? Exklusive Zugänge zu den Beta-Versionen der neuesten upjers Projekte!



Momentan sind das My Little Farmies mobile (https://m.upjers.com/de/apps/my-little-farmies-mobile) und Stonies (https://m.upjers.com/de/apps/stonies).



Stonies – Das Survival-Game im Steinzeit-Setting



Mitten in der Steinzeit haben sich Graslocke und Flitzebein in einander verliebt. Jetzt wollen sie ihre eigene Sippe gründen. Der Spieler hilft den beiden dabei, sich zu Jägern und Sammlern zu entwickeln. Dabei sollen sie lernen, wie man Werkzeuge herstellt, Feuer macht und in der wilden Steinzeit überlebt.



My Little Farmies Mobile – Der Farm-Klassiker als mobile Game



Der mittelalterliche Bauernhof kann jetzt auch unterwegs gespielt werden. Das Dorf mit seinen unzähligen Produktionsketten wird schon bald die mobile Welt erobern. Auch in der App dreht sich alles um die Ernte, das Züchten von Nutztieren und den Verkauf der verschiedenen Waren.



Hier kann sich jeder als upjers App-Tester anmelden: https://de.upjers.com/apptest



Erwünscht ist Feedback der Test-Spieler über eventuelle Bugs, aber auch zu den Spielen allgemein. upjers freut sich auf zahlreiche App-Tester-Bewerbungen.

upjers GmbH

upjers (de.upjers.com) beweist, dass der Traum vom Hobbyentwickler zum erfolgreichen Start-up möglich ist. 2006 im Landkreis Bamberg gegründet, hat sich die 3-Mann-Firma zu einem der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen sowie Apps in Deutschland entwickelt. Über 80 Millionen Spieler weltweit haben sich bereits für ein Spiel von upjers registriert. Auch aus dem Play Store und dem App Store sind upjers Games nicht mehr wegzudenken. Egal, ob Aufbau-Fan oder Strategie-Spieler: bei upjers kommt jeder auf seine Kosten. Das bestätigen Auszeichnungen wie "Browsergames des Jahres", "Spiele des Jahres im Play Store" und "Kundenliebling 2016" im "Deutschland Test".

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren