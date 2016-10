eSports.ch - DAS Schweizer Online-Fenster in die internationale eSports Welt

eSports.ch powered by UPC ist live. Auf der Plattform www.esports.ch berichtet ein Expertenteam mit Schweizer Fokus über die am schnellsten wachsende Sportart der Welt. UPC zeigt mit ihrem Engagement in eSport, dass leistungsfähige Technologie und Zukunftssport zusammengehören.



Mehr als 750’000 Schweizerinnen und Schweizer verfolgen monatlich Gaming Livestreams auf Twitch – dem weltweiten Streamingportal für Videospiel- und E-Sport-Übertragungen. UPC gibt der sehr aktiven Gaming-Szene mit esports.ch eine Plattform. Neben News und Insights, wird in Reportagen – zum Beispiel über das Abschneiden von Schweizer eSportlern an internationalen Turnieren – berichtet. Hinter dem Portal steht ein Redaktionsteam von aktiven eSportlern, die Informationen aus der Szene für die Allgemeinheit übersetzen. Eine wichtige Rolle spielt die Sendung „Spotlight“. Insgesamt vier Moderatoren transportieren die News auf kurzweilige Art und Weise in Deutsch und Französisch. Sie versorgen Zuschauer mit News und sollen eSports in der Schweiz ein Gesicht geben und persönlicher machen.







Das beste Netz für die besten Gamer



Mit dem neuen Produktportfolio Connect & Play profitieren die Kunden von den Vorteilen der leistungsfähigen Infrastruktur von UPC. Das eigene Netz aus Glasfaserkabel ermöglicht schnellstes Hochbreitband an sämtliche 2,2 Millionen angeschlossenen Haushalte, aktuell mit 500Mbit/s Surfgeschwindigkeit. Die Infrastruktur von UPC basiert auf Investitionen durch Liberty Global von mehr als 2 Mrd. in den letzten 8 Jahren. Der CEO von UPC, Eric Tveter: „Wir betreiben heute das leistungsstärkste und zukunftsfähigste Netz der Schweiz, welches wir ohne öffentliche Gelder und diskriminierungsfrei für Stadt und Land aufgebaut haben. Mittlerweile haben wir die meisten Kunden in der Schweiz mit einer superschnellen Internetverbindung. Mit diesen Investitionen ins Netz leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer offenen, digitalen Gesellschaft in der Schweiz, von dem auch die Gamer profitieren können.“







Mehr Know How zu eSport an der Suisse Toy



Allen Interessierten, die sich selbst von der Dimension des eSports überzeugen möchten, stehen die Gaming-Experten bis Sonntag an der Suisse Toy in Bern in der Halle 3 (E-Games) zur Verfügung. Heute und morgen sind die FIFA eSports Profis vom FC United Zürich im “Beat the pro” vor Ort dabei.







Die Website esports.ch bietet noch mehr Informationen zum Thema eSport und Informationen zum neuen Portfolio Connect & Play gibt es auf upc.ch.

