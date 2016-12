City Outlet Wuppertal: Grünes Licht für den ersten Bauabschnitt

.



• Baugenehmigung für die ersten 10.000 m² Verkaufsfläche erteilt



• Neuer Eröffnungstermin Frühjahr 2018



Die Clees Unternehmensgruppe hat am 22. Dezember die Baugenehmigung für den 1. Bauabschnitt des City Outlets Wuppertal erhalten. Diese erfreuliche Nachricht rückt den Baubeginn des Outlets in greifbare Nähe. Der erste Bauabschnitt „ehemalige Bundesbahndirektion" wird ca. 10.000 m² Verkaufsfläche mit voraussichtlich bis zu 65 Shops beinhalten. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2018 geplant.



Wichtige Hürde genommen



Alexander Clees, Projektleiter der Clees Unternehmensgruppe: „Wir freuen uns sehr über diese gute und wichtige Nachricht. Damit ist ein bedeutender Schritt getan, um in Wuppertal das führende deutsche Großstadt-Outlet zu realisieren. Die Stadt Wuppertal unterstützt unser Projekt sehr konstruktiv. Wir werden als Investor sämtliche Auflagen mit der gleichen Professionalität umsetzen, die uns entgegengebracht wird."



Johannes Slawig, Stadtdirektor der Stadt Wuppertal: „Die Stadt Wuppertal macht sich stark für das City Outlet Wuppertal. Daran lassen wir keinen Zweifel aufkommen. Insofern freue ich mich sehr, dass das Bauvorhaben eine so wichtige Hürde genommen hat. Wir werden die gute Zusammenarbeit mit dem Investor und allen Planungsbeteiligten weiter fortsetzen."



City Outlet integriert historische Architektur



Die 1875 erbaute Bundesbahndirektion bildet das Herzstück des neuen City Outlets Wuppertal. Die Bundesbahndirektion prägt seit über 140 Jahren das Stadtbild von Wuppertal und steht unter Denkmalschutz. Die charakteristische Architektur der Immobilie wird im Zuge der Modernisierung erhalten bleiben. Das Gebäude soll behutsam revitalisiert und auf die neue Einzelhandelsnutzung vorbereitet werden.



Die Tradition der Bundesbahndirektion wird nach Umwandlung in eine moderne Handelsimmobilie auch für Besucher erlebbar sein. Selbst bei den neu zugeschnittenen Innenhöfen bleiben die historischen Stützen überwiegend erhalten und die hervorgehobenen Deckenunterzüge sowie der Bodenbelag erlauben, dass der Verlauf der ursprünglichen Mauerstellungen sichtbar wird.



Baubeginn erfolgt im ersten Quartal 2017



Der Baubeginn des ersten Bauabschnitts erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal des kommenden Jahres. Alexander Clees: „Mit der vorliegenden Baugenehmigung hat sich unser Zeitplan konkretisiert. Beim Bauleitplanverfahren für die restlichen beiden Bauabschnitte arbeiten wir in einem engen Dialog mit der Stadt, der Öffentlichkeit und dem Einzelhandel. Wir sind sehr zuversichtlich, hier in den nächsten Monaten gute Ergebnisse zu erzielen."



Je näher der Realisierungszeitpunkt rückt, desto größer wird das Interesse potenzieller Mieter aus dem Einzelhandel. Thomas Reichenauer, Geschäftsführer von ROS Retail Outlet Shopping GmbH, dem zukünftigen Center Management des City Outlets Wuppertal, erörtert: „Die Vermietungsgespräche mit nationalen und internationalen Modelabels spiegeln uns wider, dass wir ein sehr gutes Standortpaket im Angebot haben: Die einmalige Architektur des Outlets, seine einzigartige innerstädtische Anbindung sowie die Attraktivität des Oberzentrums Wuppertal sind überzeugende Argumente. Nicht nur von baulicher Seite, sondern auch in der Vermarktung sind wir auf gutem Wege."



Das City Outlet Wuppertal wird in insgesamt drei Bauabschnitten entwickelt werden. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt wird derzeit ein Bebauungsplan unter Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt. Das Bauvorhaben soll nach Vollendung aller Bauabschnitte über rund 30.000 m² Verkaufsfläche verfügen und im Jahr 2020 vollständig abgeschlossen sein.



CITY OUTLET WUPPERTAL



Im Stadtteil Wuppertal-Elberfeld befindet sich der Döppersberg – „das Tor zur Stadt". An diesem zentralen Verkehrsknotenpunkt fließen Hauptbahnhof, Schwebebahn, zentraler Omnibusbahnhof und Elberfelder Fußgängerzone zusammen. Hier liegen die ehemalige Bundesbahndirektion, die seit 2008 zum Immobilienbestand der Clees Unternehmensgruppe gehört, und das Postgebäude am Kleeblatt, als Ausgangspunkt der Planungen für das neue City Outlet Wuppertal. Die Handelsimmobilie soll eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Döppersberg und der restlichen Innenstadt herstellen. Ziel ist es, mit dem City Outlet den Wirtschaftsstandort Wuppertal langfristig zu fördern und die Innenstadt mit Einkaufsqualität und Aufenthaltsatmosphäre zu bereichern.



Das architektonisch anspruchsvolle Konzept des City Outlet Wuppertal sieht vor, die durch ein Schienennetz getrennte historische Bundesbahndirektion und das ehemalige Postgebäude am Kleeblatt zu modernisieren, über ein Brückenbauwerk zu verbinden und zur Innenstadt hin zu öffnen. 3



Die Zufahrt zum Objekt erfolgt über das ehemalige Postgebäude, welches nach aufwändiger Sanierung auf mehreren Ebenen ein großzügiges Parkplatzangebot aufweisen wird. Auch eine Verkaufsetage wird dort später angesiedelt sein. Das mit zahlreichen Shops gespickte Brückenbauwerk bildet den Übergang über die trennenden Bahnschienen und einen der Zugänge zum zweiten Bauwerk, der ehemaligen Bundesbahndirektion.



Der von ATP architekten ingenieure geplante Gesamtkomplex mit 30.000 m² Verkaufsfläche besticht durch seine moderne und transparente Gestaltung, die viel Licht, Ambiente und offene Aufenthaltsbereiche unter freiem Himmel zulässt. Der Erhalt des historischen Gebäudekörpers der 1875 erbauten Bundesbahndirektion ist eine besondere Herausforderung, die mit einer funktionalen aber auch optisch ansprechenden außenliegenden Erschließung gelöst werden soll. Dabei nimmt das Bauwerk Bezug auf die frühindustrielle Kultur Wuppertals mit seinen Industriedenkmälern und der ikonischen Schwebebahn. www.cityoutletwuppertal.de



ROS Retail Outlet Shopping



ROS Retail Outlet Shopping mit Sitz in Wien ist das Beratungs- und Center Management Unternehmen für Handelsimmobilien, spezialisiert auf Designer Outlets sowie innovativen Outlet Shopping Konzepten in Zentraleuropa. Die Gründer Thomas Reichenauer und Gerhard Graf verfügen zusammen über 20 Jahre Erfahrung bei international tätigen Entwicklern und Betreibern von Handelsimmobilien. ROS Retail Outlet Shopping deckt alle Phasen von der Standortsuche über Entwicklung bis hin zum laufenden Betrieb mit Vermietung, Marketing, Retail, Facility und Finance ab. Zu dem Portfolio von ROS Retail Outlet Shopping gehören die Standorte Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Shopinn Brugnato 5Terre und das Premier Outlet Budapest. City Outlet Wuppertal, Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, Biella Factory Stores, Home&Design Outlet Santhià und das Fashion Outlet Kraków zählen zu den aktuellen Projektentwicklungen. Weitere Informationen: www.ros-management.com

Unternehmensgruppe Clees

Die Clees Unternehmensgruppe ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigt sich die Gesellschaft mit allen Aufgaben, die Wohn- und Gewerbe-immobilien betreffen. Das Tätigkeitsspektrum der eigentümergeführten Unternehmensgruppe umfasst das Bauen, Entwickeln, Vermieten und Verwalten von Immobilien sowie deren An- und Verkauf. Durch die Erfahrungen aus der erfolgreichen Abwicklung unterschiedlichster Baumaßnahmen ist die Unter-nehmensgruppe kontinuierlich gewachsen und ein kompetenter und langfristiger Partner für Städte, Mieter und Investoren. Zum Immobilienbestand gehören eine Vielzahl von öffentlich geförderten Wohnungen, Einkaufszentren sowie Büro- und Geschäftsgebäude, u. a. in Köln, Wuppertal, Heidelberg, Recklinghausen und Gelsenkirchen. Im Rahmen der Projektentwicklungstätigkeit werden nicht nur neue Baugebiete erschlossen, sondern auch Industriebrachen und Immobilienbestände unter Wahrung des städteprägenden Einflusses revitalisiert und mit neuen Nutzungen belegt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clees.net.

