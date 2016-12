Drehbeginn von HEXE LILLI RETTET WEIHNACHTEN

Hexe Lilli ist zurück! Die Dreharbeiten für den dritten Teil der Erfolgsreihe haben am 22. November begonnen und finden noch bis Mitte Februar in Nordrhein-Westfalen, Belgien, Österreich und Südtirol statt. Das spannende Familienabenteuer HEXE LILLI RETTET WEIHNACHTEN wird von Wolfgang Groos verfilmt und ist mit Hedda Erlebach, Jürgen Vogel, Anja Kling und Maresa Hörbiger sowie mit Michael Mittermeier als Stimme des Drachen Hektor hochkarätig besetzt. Lillis neuste Abenteuer sind turbulent: Schafft sie es, Weihnachten zu retten und den wild gewordenen Knecht Ruprecht unter Kontrolle zu bringen?



mit Hedda Erlebach, Jürgen Vogel, Anja Kling, Maresa Hörbiger, Aleyna Hila Obid, Claudio Magno, Maurizio Magno, Christopher Schärf und der Stimme von Michael Mittermeier



Drehbuch:

Gerrit Hermans

nach der Buchserie „Hexe Lilli“

von KNISTER



Regie:

Wolfgang Groos



Produktion:

blue eyes Fiction und Trixter

in Koproduktion mit Dor Film, Potemkino, Be-Films,

Universum Film, WDR und MMC Movies



Kinostart: 9. November 2017

im Verleih von Universum Film



Lilli ist genervt: Immer steht ihr kleiner Bruder Leon im Mittelpunkt! Dessen Allergie verhindert, dass sie ein Kaninchen als Haustier bekommt, und als er dann auch noch ihr neues Teleskop zerstört, das gerade erst der Nikolaus (eigentlich Lillis Oma mit angeklebtem Rauschebart) gebracht hat, reicht es Lilli endgültig! Trotz der Warnungen ihres kleinen grünen Drachen Hektor, verwendet sie einen Spruch aus ihrem Hexenbuch und zaubert Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter in ihre Welt, damit er Leon eine kleine Lektion erteilt... Der Herbeizauber klappt, aber als sich Ruprecht dann in der heutigen Welt selbstständig macht, bringt das Lilli jede Menge Ärger ein. Er lässt einen von Lillis Lehrern verschwinden und entwickelt sich langsam wieder zu dem Wesen aus der Unterwelt, das er war, bevor ihn der Nikolaus besänftigte. Jetzt kann nur noch der echte Nikolaus helfen. Doch wie soll Lilli ihn finden? Während sie sich mit ihrer Klassenkameradin Layla in Ruprechts Zeit zurückzaubert, treibt Ruprecht weiterhin sein Unwesen in Lillis Stadt und Weihnachten ist ernsthaft in Gefahr. Jetzt braucht Lilli ihren ganzen Mut und Verstand, um ihren Fehler wiedergutzumachen und Weihnachten für ihre Familie und alle Menschen ihrer Stadt zu retten...



Die Kinoabenteuer rund um HEXE LILLI basieren auf der erfolgreichen und weltweit millionenfach verkauften Kinderbuchreihe von KNISTER. Die Erwachsenen-Hauptrollen in HEXE LILLI RETTET WEIHNACHTEN spielen Jürgen Vogel (DIE WELLE, „Blochin“) als Ruprecht, Anja Kling (WO IST FRED?, UNSERE ZEIT IST JETZT) als Lillis Mutter, Maresa Hörbiger („Romy“, „Dr. Klein“) als Lillis Oma und Gerti Drassl („Vorstadtweiber“) als Lehrerin Frau Schnabel – und natürlich darf auch im neuen HEXE LILLI-Film Michael Mittermeier (HEXE LILLI – DIE REISE NACH MANDOLAN) als Stimme von Lillis tollpatschigem Drachen Hektor nicht fehlen! Die Kinderrollen sind mit neuen jungen Talenten wie Hedda Erlebach als Lilli in ihrer ersten Kinohauptrolle, Claudio Magno als ihr Bruder Leon, Aleyna Hila Obid als ihre Freundin Layla und Maurizio Magno als Graf Tetrich herausragend besetzt. Regie führt Wolfgang Groos (DIE VAMPIRSCHWESTERN, RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE), die Kamera übernimmt Marcus Kanter (DIE MAMBA, HOCHZEITS-POLKA).



HEXE LILLI RETTET WEIHNACHTEN ist eine Produktion von blue eyes Fiction (Corinna Mehner) und Trixter (Michael Coldewey) in Koproduktion mit Dor Film, Potemkino, Be-Films, Universum Film, WDR und MMC Movies Köln. Gefördert wird HEXE LILLI RETTET WEIHNACHTEN von der Film- und Medienstiftung NRW, Belgian Tax Shelter by BNP Paribas Fortis Film Finance, dem Österreichischen Filminstitut, IDM Südtirol - Alto Adige, Deutscher Filmförderfonds, Filmförderungsanstalt, Screen Flanders, Filmfonds Wien, Medienboard Berlin-Brandenburg, ORF Film/Fernseh-Abkommen, FISA – Filmstandort Austria und Creative Europe Programme - MEDIA of the European Union.

