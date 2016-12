Am 12. Dezember 2016 wurden in Los Angeles die Nominierungen für die 74. Golden Globe Awards verkündet, die am 8. Januar 2017 im Beverly Hilton Hotel vergeben werden. Auch das Drama CAPTAIN FANTASTIC – EINMAL WILDNIS UND ZURÜCK wurde mit einer Nominierung gewürdigt: Viggo Mortensen ist für seine Darstellung als alleinerziehender Vater als Bester Hauptdarsteller in einem Drama nominiert.



Ab 27. Dezember 2016 als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich!



„Wenn Aragorn zum Alleinerzieher wird. (…) Rührend. Tragisch. Lustig.“ Stern



„‚Captain Fantastic‘ ist einer dieser außergewöhnlichen Filme, für die es sich auf jeden Fall lohnt, ins Kino zu gehen!“ NDR



„Wunderschön gefilmtes Roadmovie, das auf kluge Weise unterhält.“ WDR



Mit CAPTAIN FANTASTIC – EINMAL WILDNIS UND ZURÜCK inszeniert Regisseur Matt Ross eine inspirierende Komödie über Familienzusammenhalt, Moral und persönliche Ideale und wurde dafür bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis für die „Beste Regie“ ausgezeichnet. In der Rolle des idealistischen Vaters brilliert der Oscar®-nominierte Viggo Mortensen („Tödliche Versprechen – Eastern Promises“, „Der Herr der Ringe“). In weiteren Rollen glänzen Steve Zahn („Dallas Buyers Club“), Frank Langella („Frost/Nixon“, „Robot & Frank – Zwei diebische Komplizen“), George MacKay („Pride“, „Unbeugsam“) und Kathryn Hahn („Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“). Die herausragenden Nachwuchstalente George MacKay (European Shooting Star 2014), Samantha Isler, Annalise Basso und Nicholas Hamilton komplettieren den erstklassigen Cast. Für die großartigen Bilder zeichnet der bereits mehrfach für seine Arbeit preisgekrönte Kameramann Stéphane Fontaine („Der Geschmack von Rost und Knochen“) verantwortlich.



Über den Film: Der hochgebildete Ben (Viggo Mortensen) lebt aus Überzeugung mit seinen sechs Kindern in der Einsamkeit der Berge im Nordwesten Amerikas. Er unterrichtet sie selbst und bringt ihnen nicht nur ein überdurchschnittliches Wissen bei, sondern auch wie man jagt und in der Wildnis überlebt. Als seine Frau stirbt, ist er gezwungen mitsamt der Sprösslinge seine selbst geschaffene Aussteigeridylle zu verlassen und der realen Welt entgegenzutreten. In ihrem alten, klapprigen Bus macht sich die Familie auf den Weg quer durch die USA zur Beerdigung, die bei den Großeltern stattfinden soll. Ihre Reise ist voller komischer wie berührender Momente, die Bens Freiheitsideale und seine Vorstellungen von Erziehung nachhaltig infrage stellen …



„Wir alle haben unsere eigenen Werte und moralischen Richtlinien. CAPTAIN FANTASTIC – EINMAL WILDNIS UND ZURÜCK konfrontiert einen mit der Frage, welches Verhalten akzeptabel ist und welches nicht. Ben ist am äußersten Ende des Spektrums mit seinen radikalen Ideen bezüglich Kindererziehung, aber er beschäftigt sich letztlich mit den gleichen Fragestellungen wie wir alle“, sagt Produzentin Lynette Howell Taylor („Big Eyes“, „Blue Valentine“).

