All that Jazz! Vie(r)l Festival im Uniklinikum Göttingen

Jazz im Doppelpack! Sonntag, 6. November 2016: 11:00 Uhr: Die SWING CLUB CATS beim Jazzfrühstück, Restaurant im Universitätsklinikum Göttingen, Einlass 10:30 Uhr, Eintritt 2 Euro plus Frühstücksangebot der UMG-Gastronomie. Kult(o)ur am Sonntag, 19:05 Uhr, Osthalle Universitätsklinikum: HeavyClassic, Spitzentrio aus Leipzig. Eintritt frei.



Das Jazzfestival Göttingen ist längst an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) angekommen. Am ersten Veranstaltungssonntag, dem 6. November 2016, gleich im Doppelpack, Sonntag darauf mit den Swinging Amatörs, zudem ein Musikfilm bei „Kino im Klinikum".



Jazz zum Frühstück, Frühstück zum Jazz! Inzwischen etabliert, das Jazzfrühstück am Sonntag, dem 6. November 2016, ab 11:00 Uhr im Restaurant im Universitätsklinikum Göttingen. Es erhält Besuch von den Göttinger Swing Club Cats. In entspannter Atmosphäre können Besucher Swing Musik von Göttinger Profimusikern und das reichhaltige Frühstücksangebot der UMG Gastronomie genießen. Als Swing Club Cats schnurren Bernd Nawothnig (Vibraphon, Gesang und Mitorganisator des Jazzfestivals), Andreas Jäger (Gitarre), Woyteck Bolimowski (Violine, Göttinger Symphonieorchester) und Martin Tschoepe (Kontrabass).



Die Swing Club Cats spielen Lieder der klassischen Swing-Ära aus der Zeit von 1930 bis in die vierziger Jahre mit Kompositionen von Duke Ellington, George Gershwin, Benny Goodman, Lionel Hampton oder Stéphane Grappelli.



Sonntagabend, 19:05 Uhr: Tatort „Bühne Osthalle". Aus Leipzig kommen „HeavyClassic". Der Name ist Programm. Das Ensemble spielt konzertante Musik, die rockt. Die international ausgezeichneten Musiker Malte Vief (Gitarre), Jochen Roß (Mandoline) und Matthias Hübner (Cello) bringen eine klassische Musikerausbildung und eine Karriere mit Rock-Band-Erfahrung mit.



Ihre Auftritte entfachen einen klanggewaltigen Crossover-Dialog, der berührt und nachklingt. Mal kraftvoll und treibend, mal sanft und hingebungsvoll melancholisch: HeavyClassic vereint in Eigenkompositionen und innovativen Arrangements bekannter Werke verschiedene Stile zu einer einmaligen, musikalischen Symbiose. Ein aufregendes Konzerterlebnis, das die Zeitschrift Gitarre und Bass kurz und knapp auf den Punkt bringt: „Sehr beeindruckend!"



Jazzfrühstück mit Live-Musik der SWING CLUB CATS

11:00 Uhr (Einlass: 10:30 Uhr), Restaurant

Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Straße 40

EINTRITT: 2 Euro – plus Frühstück



Reihe „Kult(o)ur am Sonntag"

Heavy Classic

Sonntag, 6. November 2016

19:05 Uhr, Bühne in der Osthalle

Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Straße 40

EINTRITT FREI!



NOCH MEHR JAZZ!



Swinging Amatörs: Sie spielen am Sonntag, 13. November 2016, 19:05 Uhr in der Osthalle des Universitätsklinikums Göttingen bei „Kult(o)ur am Sonntag". Seit 1995 unterhalten die Swinging Amatörs ihre Zuhörer. Mit bekannten Jazz-Rhythmen, Swing und alten Schlagern sorgen sie immer wieder für gute Laune. Die acht Musiker, unter ihnen sechs Ärzte, davon vier Ärzte aus der UMG, ein Zahnarzt und ein Tierarzt, kommen aus Nikolausberg. Sie sind zwar Amateure, aber immer swinging. Mit Klavier, Schlagzeug, Bass und Gitarre, mit Klarinette, Saxophon und Gesang spielen sie Swing der zwanziger bis vierziger Jahre ebenso wie Schlager bis zu den Fünfzigern.



Ein Jazz-Highlight: Der Pianist und Komponist Clemens Christian Pötzsch kommt am Sonntag, dem 20. November 2016, um 19:05 Uhr in die Osthalle des Uniklinikums im Rahmen von „Kult(o)ur am Sonntag". Der junge Komponist und Pianist aus Leipzig ist ein Meister der reduzierten Komposition und schafft am Klavier mit einer Mischung aus Pop, Jazz und Klassik eine atmosphärisch dichte Stimmung, die den Zuhörer in den Bann schlägt. Mit seiner Band MASAA gewann er den Bremer Jazzpreis und den Weltmusikpreis Ruth.



Musik im Film: „Unikino Göttingen" und „Kultur im Klinikum" zeigen in der Reihe „Kino im Klinikum" am Montag, 14. November, 19:30 Uhr im Hörsaal 552: Whiplash, einen Musikfilm aus den USA (2015) unter der Regie von Damien Chazelle. Der 19-jährige Andrew (Miles Teller) ist ein begnadeter Schlagzeuger. Um ihn zu Höchstleistungen zu treiben, greift sein berühmter Lehrer zu rabiaten Unterrichtsmethoden. Während sein Vater (Paul Reiser) immer mehr an den Methoden und Absichten des Lehrers zweifelt, hält der ehrgeizige Andrew hartnäckig durch. Doch wieviel mehr kann er noch ertragen?









