"Nimm Platz - finde Halt"

Wer schwer erkrankt, einen Angehörigen verliert oder mit anderen Lebenskrisen konfrontiert ist, braucht Halt und einen guten Platz, um wieder ins Leben zu finden. Dabei helfen neben der Familie und Freunden oft andere Betroffene in Selbsthilfegruppen. Aus dieser Idee heraus hat das Selbsthilfebüro KORN e.V. Selbsthilfegruppen gebeten, einen guten „Platz“ zu gestalten – und zwar passenderweise auf einem Stuhl. Das Ergebnis ist eine Ausstellung von Stuhl-Kunstwerken, die bis zum 23. Januar 2017 am Universitätsklinikum Ulm zu sehen sein wird.



So bunt und vielfältig wie das Leben präsentieren die Stühle eindrucksvoll die Selbsthilfegruppen und ihre Themen. Die Stühle sind Ausdruck dafür, wie Menschen gemeinsam ihr Schicksal meistern. Sie machen Mut, sich in Krisensituationen einen guten Halt zu suchen. „Wir freuen uns, dass diese Ausstellung zu uns ans Klinikum kommt“, sagt der Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Ulm, Prof. Dr. Udo X. Kaisers. „Unsere Kliniken und Zentren arbeiten eng mit KORN und vielen Selbsthilfegruppen zusammen, um Patienten und Angehörigen ein Netzwerk der Unterstützung anbieten zu können. Für die Bewältigung schwerer Erkrankungen ist dieser Halt in der Gruppe ganz wichtig“, so Kaisers.



Das Selbsthilfebüro KORN e.V. (Koordinationsstelle Regionales Netzwerk) ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe sowie Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Hilfsangebote im Raum Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau. Es ist seit Herbst 2002 an der Ulmer Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie angegliedert. Die Arbeit wird finanziert und unterstützt durch das Universitätsklinikum Ulm, die Städte Ulm und Neu-Ulm, die Landkreise Neu-Ulm und Alb-Donau, das Sozialministerium Baden-Württemberg und die gesetzliche Krankenkassen in Baden-Württemberg und Bayern.

