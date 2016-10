2500 Ultraschall-Experten in Leipzig erwartet

Mit den neuesten Möglichkeiten und Chancen von Ultraschall-Untersuchungen werden sich 2500 Ärzte und Wissenschaftler in Leipzig vom 26. bis 29. Oktober beschäftigen. "Die Veranstaltung Ultra-Sound 2016 im Congress Center Leipzig stellt einerseits das 40. Dreiländertreffen der deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Ultraschall in der Medizin dar", erläutert Prof. Dr. Andreas Hagendorff, stellvertretender Leiter der Abteilung Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum Leipzig. "Andererseits ist es auch der 28. EUROSON-Kongress der europäischen Ultraschall-Gesellschaft, so dass wir nicht nur Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus Ländern von Portugal bis Israel begrüßen können."



Zum anspruchsvollen Programm von "Ultra-Sound 2016" gehören Kurse und Seminare, in denen sich die einzelnen Facharztgruppen speziell mit auf ihre Patienten abgestimmt mit der Ultraschall-Diagnostik beschäftigen. "Es gibt also jeweils für Frauenärzte, Nephrologen, Kardiologen und weitere Fachkollegen spezielle Anwenderseminare, die einen ganzen Tag in Anspruch nehmen", so Prof. Hagendorff, der einer der Kongress-Präsidenten ist. "Zudem bieten wir praktische Kurse mit Tutoren und Patienten an, wo sozusagen am Menschen gearbeitet wird. Auch diese Offerte ist immer gefragt."

Medizinstudenten werden spezielle Veranstaltungen rund um das Thema Ultraschall-Ausbildung angeboten. Höhepunkt ist dabei sicher das kostenlose studentische Anwenderseminar mit Theorie- und Praxisteil.



"Natürlich bietet Ultra-Sound 2016 die Möglichkeit, dass in Vorträgen oder mit Postern wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt werden", sagt Prof. Hagendorff. "Wir haben aus der Vielzahl der eingereichten Abstracts 300 angenommen, so dass wir unserem Anspruch, wissenschaftlicher Kongress und Fortbildungskongress zugleich zu sein, sehr gut gerecht werden können."



Info:



Ultra-Sound 2016

40. Dreiländertreffen und EUROSON

26. bis 29.10.2016

Congress Center Leipzig

Über Universitätsklinikum Leipzig AöR

