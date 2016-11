Tag der offenen Tür im HCHS-Studienzentrum und Patientenseminar zu Herzerkrankungen

Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen können Interessierte am 17. November bei einem Tag der offenen Tür hinter die Kulissen der Hamburg City Health Study (HCHS) blicken und sich bei einem Patientenseminar im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) über Risikofaktoren für Herzerkrankungen informieren.



Von 16.30 bis 17.30 Uhr halten Ärzte des Universitären Herzzentrums Hamburg des UKE (UHZ) im Campus Lehre (N55, Ian-K.-Karan-Hörsaal) Kurzvorträge zu den Themen „Hypertonie“, „Koronare Herzerkrankung“ sowie „Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörung“. Im Anschluss an die Vorträge beantworten die Ärzte gern Fragen. Außerdem stellt die Leiterin des Epidemiologischen Studienzentrums des UKE die HCHS vor. Im Rahmen der Studie werden 45.000 Hamburgerinnen und Hamburger über Jahre untersucht, um die Risikofaktoren für die häufigsten Volkskrankheiten zu identifizieren, damit diesen in Zukunft mit individualisierter Behandlung und fokussierter Prävention begegnet werden kann.



Zwischen 18 und 19 Uhr können Interessierte dann an einer der Führungen durch das Studienzentrum (O57) teilnehmen, die alle 15 Minuten starten. Parallel können sie sich im Studienzentrum wie die Teilnehmer der größten lokalen Gesundheitsstudie der Welt untersuchen lassen.



Die Herzwochen 2016 der Deutschen Herzstiftung stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Herz unter Stress: Bluthochdruck – Diabetes – Cholesterin“. Bundesweit finden zwischen dem 1. und 30. November mehr als 1.000 Seminare, Vorträge, Telefon- und Onlineaktionen zu den wichtigsten Risikokrankheiten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen statt. Weitere Informationen sind unter www.herzstiftung.de/herzwochen zu finden.



