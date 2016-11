Stellungnahme vom 15.11.2016 aus dem UKE zum Kommissionsbericht der Bundesärztekammer

Die Prüfungs- und Überwachungskommission, die von Bundesärztekammer, GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft zur Kontrolle der Einhaltung des Transplantationsgesetzes getragen wird, hat im Rahmen der routinemäßigen Prüfungen des Lungentransplantationspro-gramms des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), an dem die LungenClinic Großhans-dorf beteiligt ist, für die Jahre 2010 bis 2012 Auffälligkeiten beanstandet. In 14 von 25 überprüften Fällen beanstandete die Kommission Unregelmäßigkeiten – unter anderem geht es dabei um me-dizinische Daten und deren Dokumentation.



Das UKE in Kooperation mit der LungenClinic Großhansdorf erkennt berechtigte Kritikpunkte aus dem Prüfungsbericht an, betont aber, dass es keinerlei Anhaltspunkte für Eingriffe in die Rangfolge von Patienten auf der Transplantationsliste gibt.



Das UKE stellt fest:





Es ist kein Patient zu Schaden gekommen.

Es wurde kein Patient auf der Warteliste bevorzugt, kein Patient hat früher ein Organ zuge-teilt bekommen.

Es gab ein Schnittstellenproblem zwischen dem UKE und dem Kooperationspartner Lungen-Clinic Großhansdorf. Ein wesentlicher Grund dafür waren die unterschiedlichen Dokumen-tationssysteme zwischen den beiden Krankenhäusern (elektronische Patientenakte versus Papierakte).

7 Papierakten des Kooperationspartners LungenClinic Großhansdorf sind nicht mehr auf-findbar.

Die im Bericht kritisierten Prozessmängel in Dokumentation und Aktenführung sind seit 2013 abgestellt.

Aus den Fehlern in der Dokumentation einen Vorsatz oder Manipulation abzuleiten, ist falsch. Das UKE weist diese Vorwürfe scharf zurück.

Das UKE begrüßt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.





Im Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission werden 14 von 25 Fällen beanstandet. Bei der genauen Prüfung der Einzelfälle zeigten sich im Bericht letztlich zwei Fälle mit möglicher Rele-vanz für die Warteliste. Diese Fälle wurden aktiv der Prüfungs- und Überwachungskommission bei ihrer ersten Visitation mitgeteilt.



In einem Fall ist es durch einen Übertragungsfehler – es wurde venöses statt arterielles Blutgas eingetragen – bei der LAS-Listung (Lung Allocation Score) zu einer Punktwertverschiebung gekom-men. Dies hat jedoch nicht zu einer Organvergabe geführt; die Organvergabe fand nach einer spä-teren Listung statt, bei der der Übertragungsfehler bereits durch korrekte Daten aktualisiert wor-den war.



In einem zweiten Fall wurden venöse statt arterielle Blutgaswerte für die Listung herangezogen. Hieraus resultierte auf einer Skala von 100 eine Verschiebung des LAS, ein Anstieg von 43,7 auf 44,6 Punkte, was theoretisch Organvergabe-relevant wäre. Allerdings handelt es sich bei dieser geringen Punktwertverschiebung um einen deutlich unterhalb des für eine Organvergabe üblichen LAS-Punktwertes, der in der Regel deutlich über 50, meist sogar über 60 liegt.



In beiden Fällen lag keine Beeinflussung der Organvergabe zu Lasten anderer Patienten vor. Es ist kein Patient zu Schaden gekommen. Es wurde kein Patient auf der Warteliste bevorzugt. Kein Pati-ent hat früher ein Organ zugeteilt bekommen.



Im Zeitraum 2010 bis 2012 gab es ein Schnittstellenproblem bei der Datenübermittlung zwischen dem UKE und der LungenClinic Großhansdorf. Eine wesentliche Ursache für die Kritikpunkte waren die unterschiedlichen Dokumentationssysteme in den beiden Krankenhäusern (elektronische Pati-entenakte versus Papierakte). Relevante Informationen wurden per Fax gesendet. Zwar ist die elektronische Akte revisionssicher und vollständig archiviert, bei den übermittelten Faxen gibt es jedoch Archivlücken. Deshalb wird inzwischen auch die Korrespondenz durch Einscannen im UKE revisionssicher dokumentiert.



Die Mechanik an der Schnittstelle wurde bereits in der Vergangenheit neu geregelt. Das UKE kann zudem alle Transplantationsfälle von UKE-Patienten mit der elektronischen Patientenakte doku-mentieren, was die Prüfungskommission beim ersten Besuch auch bestätigte.



Das UKE hat jederzeit mit der Kommission konstruktiv zusammengearbeitet. Jedes Mitglied der Kommission hatte jederzeit die Möglichkeit, einen vollständigen Einblick in die elektronische Pati-entenakte zu nehmen. Zudem hat das UKE proaktiv die Kommission über die wesentlichen Fälle informiert. Das UKE begrüßt die unabhängige Kontrolle durch die Kommission und sieht die Kritik-punkte als wesentlich an für die Verbesserung von Abläufen.



Das UKE hatte unmittelbar nach Eingang des Kommissionsberichts der Bundesärztekammer der Staatsanwaltschaft Hamburg seine volle Kooperation bei möglichen Ermittlungen signalisiert. Am Montag, 14. November, ist das UKE schriftlich über das laufende Ermittlungsverfahren informiert und um Weitergabe einzelner Informationen gebeten worden.



Zur vorangegangenen Stellungnahme aus dem UKE zum Kommissionsbericht der Bundesärztekam-mer vom 13.10.2016: https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detail-seite_25683.html



Zum Kommissionsbericht der Bundesärztekammer: http://www.bundesaerztekam-mer.de/presse/pressemitteilungen/news-detail/kommissionsbericht-des-lungentransplantations-programms-des-universitaetsklinikums-hamburg-eppendorf-vorgelegt/





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren