Überstunden und Personal: UKGM-Geschäftsführung widerspricht Aussagen der Gewerkschaft ver.di

Die Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) widerspricht den aktuell in mittelhessischen Tageszeitungen, zuletzt in der „Gießener Allgemeinen“, von der Gewerkschaft ver.di vorgetragenen Zahlen zur Überstundenbelastung der Beschäftigten. „In den vergangenen zwei Jahren wurden nachweislich rund 24.000 Überstunden im nicht-ärztlichen Dienst aufgebaut und nicht 155.000 wie behauptet. Daher ist aus unserer Sicht die Zahl von 400 fehlenden Stellen in Gießen unsachlich und irreführend“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Gunther K. Weiß. Er appellierte an ver.di, den seit Sommer 2014 bestehenden, konstruktiven und zielorientierten Dialog zum Thema Gesundheitsschutz und Arbeitsbedingungen fortzusetzen. „Diese beiden Themen haben für uns hohe Priorität und sind im Betrieb und im direkten Dialog mit den Beschäftigten am besten und sinnvollsten zu regeln.“



Die UKGM-Geschäftsführung und ver.di hatten sich vor zwei Jahren auf ein wichtiges Projekt zur Objektivierung der Belastungssituation verständigt: Die Durchführung einer flächendeckenden Mitarbeiterbefragung an beiden Standorten zu psychischen und physischen Belastungen am Arbeitsplatz. Diese fand im Jahr 2015 statt. „Nach einer umfänglichen Auswertungsphase haben wir mit ersten Veränderungsschritten in diesem Jahr begonnen“, so Dr. Weiß. Im Ergebnis zeigte die Befragung eine vergleichbare Belastungssituation mit anderen Kliniken. In einer paritätisch besetzten Arbeitsgruppe wurden die Ergebnisse besprochen und bereits einige Initiativen zum Erhalt und zur Förderung der Mitarbeitergesundheit gestartet und umgesetzt. „Auf dieser Grundlage wollen und werden wir auch weiterhin gemeinsam nach Lösungen und Umsetzungsmöglichkeiten suchen“.



Für beide Standorte des UKGM – Gießen und Marburg - zusammen gilt: Es wurden seit 2006 in Summe über alle Berufsgruppen 5.500 Überstunden pro Jahr aufgebaut, das entspricht 3.5 Vollkräften (VK) pro Jahr bei insgesamt rund 7.000 Vollkräften im UKGM. „Das bedeutet weniger als eine Überstunde pro Jahr und Mitarbeiter“, erklärt die Kaufmännische Geschäftsführerin am Standort Gießen, Dr. Christiane Hinck-Kneip.



Die hohe Anerkennung der Bevölkerung für das universitätsmedizinische Leistungsangebot in Gießen hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch einen kontinuierlichen Zuwachs an Patienten wider gespiegelt. „Dem haben wir mit einer adäquaten Personalanpassung Rechnung getragen: Sowohl die Stellen im Pflegebereich als auch die Stellen im ärztlichen Bereich sind in diesem Zeitraum am Standort Gießen angestiegen!“ Dem Ärztlichen Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen und stellvertretenden Sprecher der Geschäftsführung, Prof. Dr. Werner Seeger, ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen: „Bei allen Maßnahmen der Geschäftsführung steht die medizinische und pflegerische Behandlungs- und Versorgungsqualität für die Patienten an erster Stelle.“



Weil die Geschäftsführung des UKGM um die hohe Bedeutung von Arbeitszufriedenheit und Gesundheitsschutz weiß, hat sie schon vor drei Jahren an beiden Standorten ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt. Die regelmäßigen Mitarbeiter-Gesundheitstage, spezielle Schulungen auf Station (z. B. Rückenentlastung) oder für den Transportdienst (z. B. Heben, Tragen, Schieben), die Schulung der Führungskräfte aller Ebenen hinsichtlich Gesundheitsfragen und -Belastungen am Arbeitsplatz, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und Unterstützungsleistungen zu Familie und Beruf, Beruf und Pflege Angehöriger und die Fitnessangebote an Beschäftigte sprechen aus Sicht der UKGM-Führung eine eindeutige Sprache. Dr. Weiß: „Wir sind dran am Thema und suchen nach Lösungen – zusammen mit den Beschäftigten und dem Betriebsrat. Nicht ohne Grund zählt das UKGM gemäß dem neuesten Branchenranking von „FOCUS“ zu den „besten Arbeitgebern“ des Jahres 2016.“

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 80 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses ersten privatisierten Universitätsklinikums in der bundesdeutschen Geschichte und hat seitdem über 588 Millionen Euro an Eigenmitteln dort investiert. Die rund 9.800 Beschäftigten versorgen jährlich rund um die Uhr über 95.000 stationäre und 390.000 ambulante, sprich insgesamt über 485.000 Patienten. In Gießen und Marburg stehen 2.287 Betten und 57 Operationssäle für modernste Diagnostik und umfassende Therapie und Behandlung auf internationalem Niveau zur Verfügung. Mehr dazu im Internet unter www.ukgm.de und www.ukgm.info

