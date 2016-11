Teilnehmer für ADHS-Studie gesucht

Die Universität Trier und ihre Kooperationspartner suchen Teilnehmer für eine wissenschaftliche Studie über die familiäre ADHS. Ziel der Untersuchung ist es, in Familien herauszufinden, welche angeborenen Faktoren (Gene) und Umwelteinflüsse für die Störung verantwortlich sind.



Falls es in einer Familie sowohl Kinder als auch Erwachsene gibt, die besonders hyperaktiv und unaufmerksam sind, können betroffene und nicht betroffene Familienmitglieder (Kinder und Erwachsene) an der Studie teilnehmen. Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

