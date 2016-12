Studienstart im April

Für das Sommersemester 2017 kann man sich an der Uni Trier in zahlreiche Studiengänge einschreiben – Frist für internationale Studierende und NC-Fächer endet am 15. Januar



Einige Bachelor-Studiengänge und fast alle Masterstudiengänge der Universität Trier kann man auch zum Sommersemester beginnen.



Noch bis 10. März läuft die Frist für die Einschreibung. Internationale Studierende und Interessierte an Studiengängen mit Zulassungsbeschränkung müssen sich bereits bis zum 15. Januar bewerben.



Zum Sommersemester starten die Bachelorstudiengänge:





Mathematik

Wirtschaftsmathematik

Informatik

Wirtschaftsinformatik





Bei den Master-Studiengängen kann man zum Sommersemester mit allen Studiengängen beginnen, außer mit den Masterstudiengängen im Fach Betriebswirtschaftslehre.



Die Vorlesungszeit im Sommersemester startet an der Universität Trier am Dienstag, den 18. April 2017.



Weitere Informationen: http://www.bewerbung-info.uni-trier.de/

