Reporter für die Kinder-Uni gesucht

Die Universität Trier sucht Kinder ab 8 Jahren für das Team der Kinder-Uni-Reporter. Die jungen Reporter berichten über Veranstaltungen der Kinder-Uni, sie schreiben Nachrichten für die Homepage und führen Interviews, die im Trierischen Volksfreund und im Internet veröffentlicht werden. Das neue Reporter-Team wird im Februar und März ausgebildet.



Bewerbungen können bis zum 16. Dezember eingereicht werden, per

E-Mail (kinderuni@uni-trier.de) oder per Post an Kinder-Uni Trier,

Universität Trier, 54286 Trier.

Weitere Informationen: www.kinderuni.uni-trier.de

