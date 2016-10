City Campus trifft Illuminale 2016 ist eröffnet. Bis Mitternacht kann sich das Pub-likum von der Lichtkunst der Illuminale verzaubern lassen und über Forschungs-projekte an Hochschule und Universität informieren. Während sich die Gassen der Wissenschaftsmeile auf dem Viehmarktplatz immer mehr füllen, steigt die Span-nung in Erwartung der spektakulären Lichtkunst der Illuminale mit Einbruch der Dunkelheit. Als ein „wunderbares Ereignis" bezeichnete Malu Dreyer die Veranstaltung. „Das Besondere: Wissenschaft öffnet sich den Menschen und zeigt, wie interessant sie ist. Dazu lässt die Illuminale vieles in einem neuen Licht erscheinen", lobte die Ministerpräsidentin Stadt, Universität und Hochschule, die mit ihrer Kooperation dieses Festival erneut ermöglicht haben.



Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel ist überzeugt, dass sich City Campus trifft Illuminale nunmehr in der Stadt und Region etabliert hat. Sein Kollege von der Hochschule, Prof. Manfred Kuhn, hob hervor, dass auch die Wissenschaftler von den Rückmeldungen der Besucher profitieren.



Letztlich ist das Markenzeichen der Veranstaltung aber die Zusammenführung von Kunst und Wissenschaft, worauf Oberbürgermeister Wolfram Leibe hinwies. Um das gesamte Programm von City Campus trifft Illuminale mitnehmen zu kön-nen, müsste man andernorts eine Handvoll verschiedener Veranstaltungen besu-chen: Eine Nacht der Wissenschaft, ein Lichtkunst-Happening, dazu Kultur-, Mu-sik- und Literaturfestivals. Denn auch das Unterhaltungsrepertoire aus Musikbei-trägen, Lesungen und Schauspiel von City Campus trifft Illuminale würde man-chem Spartenfestival gut zu Gesicht stehen. Und das alles ohne Eintritt zahlen zu müssen. Dabei ist die Nacht kaum lang genug, um bei allen interessanten Beiträ-gen von Lichtkünstlern und Wissenschaftlern dabei zu sein.



Es ist diese spezielle Mischung von City Campus trifft Illuminale in Verbindung mit dem enormen breiten thematischen Angebot, die Besucher zu Tausenden in die Trierer Innenstadt lockt. Hartmut Werneke aus Pasewalk beispielsweise interes-siert sich für Technik und Wissenschaft und kam von seinem Urlaubsort Cochem nach Trier, um sich bei City Campus inspirieren zu lassen.



Die Illuminale stellt in diesem Jahr Upcycling und Nachhaltigkeit heraus. Altes und Gebrauchtes wird wieder verwertet und künstlerisch umgestaltet. Aus Plastikver-packungen, PET-Flaschen oder Holzresten entstehen Lampions, Blumenbeete o-der eine Recycling-Arche.



Weitere Informationen unter: www.wissen-schafft-licht.de



Aktuelle Fotos unter: www.facebook.com/CityCampusTrier

