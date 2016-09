Coach oder Trainer werden

Die Abteilung für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier bildet seit 2005 erfolgreich Coaches und Trainer für die Bereiche Beratung, Personalentwicklung und Weiterbildung aus. Die Zertifikatskurse bestehen aus inhaltlichen Modulen und praktischen Anteilen, wobei Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung einen besonderen Schwerpunkt einnehmen.



Die Weiterbildungsangebote, die ab Dezember 2016 wieder beginnen und über etwa zehn Monate laufen, richten sich an Mitarbeiter von Hochschulen, Studierende und externe Berufstätige. Alle Interessierten sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, die am Mittwoch, 21. September, in Raum D435 im Gebäude D (Psychologie) auf dem Campus I der Universität Trier stattfindet. Innerhalb jeweils einer Stunde werden die Inhalte und Ziele der Ausbildungen vorgestellt und darüber hinaus auch über den Weiterbildungsmarkt und die beruflichen Chancen für Trainer und Coaches gesprochen. Nach kurzen einführenden Vorträgen werden Fragen beantwortet.



Weitere Informationen zu den Weiterbildungsangeboten:



www.abo-psychologie.uni-trier.de

