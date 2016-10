Samstagsuniversität in der neuen Physik Start am 22. Oktober 2016

Prof. Dr. Jens Starke: „Verkehrsflüsse und Stauwellen im Straßenverkehr: Wie analysiert man komplexe Zusammenhänge ohne Gleichungen?“



Am Samstag (22.10.2016) wird der erste Vortrag im Hörsaal 1 der Physik in der Albert-Einstein-Straße 24 zu hören sein. Beginn: 11:00 Uhr.



Verkehrsflüsse und Stauwellen im Straßenverkehr: Wie analysiert man komplexe Zusammenhänge ohne Gleichungen?



Wer hat sich noch nicht über Verkehrsstaus ohne ersichtlichen Grund oder Stop-and-go-Wellen auf Autobahnen gewundert? Die gemeldeten Staulängen summierten sich im Jahr 2015 in Deutschland auf eine Gesamtlänge von etwa 1,1 Millionen Kilometer – eine Stauschlange, die fast 28 Mal um die Erde reichen würde! Es lohnt sich also, diese Phänomene genauer zu untersuchen. Im Vortrag werden die Grundzüge moderner mathematischer Methoden aus dem Bereich der „equation-free analysis“ vorgestellt, um Verkehrsflüsse und Stauwellen mathematisch untersuchen zu können. Dabei wird erklärt, wie komplexe Phänomene analysiert werden können, für die keine direkte Beschreibung mit mathematischen Gleichungen zur Verfügung steht. Beispiele hierfür sind die Stabilität des frei fließenden Autoverkehrs oder unter welchen Bedingungen sich Stauwellen auflösen. Dieses Wissen könnte uns zukünftig helfen, Verkehrsstaus zu vermeiden und damit unsere wertvolle Zeit zu sparen sowie die Anzahl der Unfälle und die Umweltverschmutzung zu reduzieren.



Die Vorträge der Samstagsuniversität sind öffentlich.



Die nächsten Vorträge im Überblick:



05.11.: Dr. Ingo Barke (Institut für Physik) 'Das Rastersondenmikroskop als Nano-Fräse'



19.11.: Prof. Fedor Mitschke (Institut für Physik) 'Gedanken zur Zeit'



03.12.: Prof. Udo Kragl (Institut für Chemie) 'Die Chemie und Physik des Radfahrens'

